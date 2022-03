SAAT gelaran Paris Fashion Week 2022, viral pemberitaan yang menyebut bahwa brand dan desainer Indonesia seolah melakukan penipuan publik bisa tampil di fesyen show bergengsi tersebut. Sampai akhirnya menjadi perbincangan hangat di Tanah Air hingga menjadi polemik.

Wulan S Haryono, pendiri Fashion Division, EO show production yang membawa 23 desainer Indonesia untuk show di Paris pada 5-6 Maret lalu akhirnya buka suara terkait masalah tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Minola Sebayang SH, Wulan menegaskan perusahaan show production miliknya memang bukan bagian dari Federation de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), pihak resmi penyelenggara pekan mode Paris Fashion Week.

“Bahwa Fashion Division memang bukan merupakan bagian dari FHCM, yang merupakan penyelenggara resmi Paris Fashion Week,” ujar Minola Sebayang, saat konferensi pers klarifikasi, Jumat (18/3/2022).

Minola menambahkan, Fashion Division tak pernah mengklaim bernaung di bawah FHCM. “Fashion Division mau pun Wulan S. Haryono tidak pernah sama sekali mengklaim bahwa Fashion Division teralifiasi dengan FHCM,” imbuhnya.

Isu berlanjut ke dugaan Fashion Division sebagai pihak EO, telah melakukan penipuan kepada brand dan desainer Indonesia yang terlibat, dengan mengatakan bahwa mereka sebagai klien akan masuk ke jadwal PFW resmi dari FHCM. Minoal menegaskan tuduhan atas Wulan dan Fashion Division yang beredar adalah salah.

“Tuduhan penipuan kepada brand atau desainer yang menjadi kliennya dengan mengatakan bahwa kliennya akan masuk ke dalam jadwal PFW yang diadakan oleh FHCM adalah tuduhan yang tidak benar,” tegas Minola.

Sebagai informasi dalam perhelatan pekan mode PFW ada yang dinamakan ON Schedule dan OFF Schedule. Pagelaran busana dari 23 desainer Indonesia dan beberapa brand yang berkolaborasi debgan desainer Indonesia dan Singapura, yang diadakan oleh Fashion Division adalah acara OFF Schedule, bukan ON Schedule yang memang diadakan oleh FHCM secara resmi.

(hel)