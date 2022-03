WEDDING cake jadi salah satu elemen penting di acara seremonial pesta pernikahan. Mengingat sebagian pengantin ingin memiliki momen memotong kue berdua, untuk pertama kalinya.

Tidak heran, wedding cake atau kue pernikahan yang dipilih adalah cake dengan desain tertentu dan tentunya mewah. Seperti contohnya wedding cake para selebriti berikut ini, yang hadir dengan desain cantik, elegan dan mewah. Sukses membuat kagum orang yang melihatnya.

Tanpa perlu berlama-lama, menghimpun berbagai sumber, Sabtu (19/3/2022) berikut ulasan singkat 5 potret wedding cake mewah para selebriti.

Ria Ricis

Acara pesta resepsi pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan pada 12 November 2021 digelar super mewah dengan mengusung tema konsep putri kerajaan di negeri dongeng, konsep yang diidamkan Ria Ricis sejak lama. Salah satunya diwujudkan dengan wedding cake Ricis dan Ryan ini, dirancang dengan desain kastil Eropa klasik berwarna kombinasi biru, putih dan emas.

Atta Halilintar-Aurel Hermansyah

Pasangan muda yang baru dikarunia anak ini juga memilih wedding cake berdesain mewah. Wedding cake extravaganza berdesain mirip kubah Masjid Madinah yang didominasi warna putih dan abu-abu. Di bagian depan kue, terdapat miniatur Aurel dan Atta yang mengenakan busana pengantin adat Minang, persis sama seperti outfit yang dipakai keduanya saat acara berlangsung.

Raisa

Menggelar pesta resepsi di malam hari dengan tema garden party, kue pernikahan Raisa dan Hamish Daud juga tak kalah mewah. Marble cake yang terdiri dari empat tingkat, dihiasi dekorasi bunga mawar merah marun yang warnanya disesuaikan dengan warna gaun malam dan jas yang dikenakan Raisa-Hamish.

Jessica Vania

Menikah dengan drummer muda terkenal, Echa Soemantri, eks member JKT48 ini juga menghadirkan wedding cake mewah di acara pernikahannya. Kue pengantin serba warna putih berukuran besar terdiri dari 5 tingkat yang desainnya mirip istana putri kerajaan yang dipercantik dengan ornamen bunga-bunga.

Priyanka Chopra

Menghelat pesta resepsi di Istana Umaid Bhawan, Jodhpur, India pada Desember 2018, Priyanka dan Nick Jonas all out dengan menghadirkan wedding cake lima tingkat dominasi warna off white dan emas serta dibentuk mirip miniatur Umaid Bhawan Palace itu sendiri.