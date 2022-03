PROGRAM pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia season 9 akan masuk babak Top 9 pada akhir pekan ini dan disiarkan RCTI pada Sabtu (19/03/22) pukul 16.30 WIB. Tantangan baru yang dihadapi para peserta akan semakin seru dan menegangkan.

Di babak sebelumnya, peserta yang harus pulang dari Galeri adalah Devy asal Jakarta setelah tersingkir pada babak pressure test usai kalah bersaing dengan Alden. Tersingkirnya Devy Anastasia yang berprofesi sebagai pengusaha laundry, membuat persaingan antar peserta dipastikan makin seru dan ketat.

Peserta yang tersisa kini pastinya akan terus meningkatkan kemampuan memasaknya, kemudian mengelola waktu memasak dengan baik, serta siap melakukan strategi dengan cepat dan tepat. Tak sampai di situ, masing-masing peserta juga harus mampu mengolah kepercayaan diri (mentalitas) dengan baik karena tantangan-demi tantangan yang disuguhkan tim juri semakin sulit dan terkadang diluar ekspektasi.

Di episode kali ini para peserta yang tersisa diberi kejutan dengan giant mystery box. Mereka sangat excited dan tidak sabar untuk tau isinya, salah satunya Palitho yang bertahan dalam menghadapi pressure test yang ia jalani berkali-kali.

“Top 9, aku merasa sudah pantas sih, tapi aku harus terus berjuang, karena belakangan ini, aku bolak-balik ikut pressure test.” Kira-kira apa ya isi giant mystery box tersebut?

Sama halnya dengan Machel, yang sangat senang dengan adanya mystery box kali, “Happy banget yaa waktu Chef Arnold bilang ada guest star. Aku sih ngarepnya cowok-cowok ganteng gitu.”

Chef Juna memberi pesan kepada para peserta, “That’s how you switch the way you think. Brain is a tool, you can control your brain, everything is gonna be easy.”

Saksikan terus keseruan persaingan Top 9 MasterChef Indonesia season 9 setiap Sabtu dan Minggu di RCTI. Selain di RCTI, MasterChef Indonesia season 9 juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(mrt)