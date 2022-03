MEAT and Livestock Australia (MLA) baru saja menggelar Intimate Dinner Chef Take Over bersama Executive Chef Ritz Carlton Pasific Place, Chef Sean Macdougall dan Celebrity Chef, Chef Chandra Yudasswara.

Dalam momen kolaborasi dua chef andal ini, Chef Chandra dan Chef Sean menyajikan berbagai hidangan dari daging sapi Australia berkualitas.

Salah satu menu yang paling menarik perhatian adalah pertemuan antara daging steak wagyu dengan singkong goreng, “Seared Pommery & Rosemary Wagyu Flank 7+ Wilted Spinach Garlic Honey Roasted Red Pepper Coulis Chimmicuri Micro Coliander”.

Ya, alih-alih kentang goreng sebagai side dish, Chef Chandra dan Chef Sean kali ini berkreasi menggunakan menu pendamping yang sangat melokal sekaligus unik, singkong goreng. Chef Chandra mengaku, pemakaian singkong goreng ini terinspirasi karena ia sedang kehabisan ide.

“Itu sebetulnya saya lagi kehabisan ide saja saja sih,” seloroh Chef Chandra, saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (21/3/2022) dalam gelaran intimate dinner MLA, di Ritz Carlton, Pasific Place.

Sajian Seared Pommery & Rosemary Wagyu Flank 7+ Wilted Spinach Garlic Honey Roasted Red Pepper Coulis Chimmicuri Micro Coliander ini dihadirkan Chef Chandra dan Chef Sean dalam bentuk tiga irisan daging steak wagyu medium rare dengan empat piece singkong goreng mini, ditambah sayuran hijau dengan saus yang terasa sangat kental seperti sambal khas Indonesia.

Daging wagyu yang empuk dan juicy, bertemu dengan sayuran segar dan singkong goreng yang renyah. Kemudian disempurnakan rasa pedas dan gurih dari saus cabai merah.

Selain singkong goreng, Chef Chandra menambahkan ada beberapa pilihan side dish yang bisa digunakan sebagai pairing untuk daging steak. “Kalau mau tetap yang sangat Asia gitu, bisa pakai ubi manis. Pakai labu juga bisa, itu menu yang kedua kan daging sirloin steak kita pasangkan dengan puree ubi,” jelasnya. Tenang saja, tidak hanya berkualitas tinggi dari segi tekstur, Seared Pommery & Rosemary Wagyu Flank 7+ Wilted Spinach Garlic Honey Roasted Red Pepper Coulis Chimmicuri Micro Coliander ini pastinya dibuat dari daging wagyu Meat and Livestock Australia (MLA) yang kualitas serta kehalalannya sudah terjamin dan tersertifikasi, sehingga tak perlu diragukan lagi.