DAGING sapi dengan setiap bagian potongannya memang membutuhkan teknik masak yang berbeda-beda. Daging sapi yang terbagi menjadi dua bagian yakni bagian atas dan bawah, seperti dikatakan Chef Chandra Yudasswara punya metode pengolahan masing-masing.

“Daging sapi itu kan ada yang up ada yang bottom. Bagian atas itu pakai teknik dry cooking, nah kalau medium ke bawah contohnya cut shank (sengkel) itu butuh cairan atau liquid,” ujar Chef Chandra dalam acara “Chef Take Over Meat Livestock Australia (MLA)”, Senin (21/3/2022) di Ritz Carlton, Jakarta.

Seperti salah satu hidangan yang di-highlight di acara intimate dinner MLA hari ini, di mana Chef Chandra dan Chef Sean menyajikan contoh kreasi hidangan dari daging sapi potongan sengkel, ‘Braised beef shank shallot balsamic, oyster mushroom truffle oil parmesan and mascarpone risotto’. Contoh kreasi sajian protein dan karbohidrat lengkap, yang lezat dan kaya akan bumbu.

Merujuk pada contoh kreasi olahannya, Chef Chandra merekomendasikan daging sapi potongan bagian bawah seperti sengkel, diolah di rumah menjadi masakan seperti stew atau rendang.

“Kalau di rumah slow cooking, bisa dimasak jadi rendang. Memang trik memasak bagian ini harus sabar dan butuh banyak liquid, beda sama potongan top side seperti flank, rib eye, sirloin dan tenderloin,” pungkas Chef Chandra singkat.

