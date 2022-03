MNC Group melalui MNC Peduli kembali melaksanakan kegiatan rutin donor darah di tahun 2022. Bertajuk ‘MNC Love Donation: Share the love with your blood’ kegiatan ini merupakan kolaborasi MNC Peduli bersama PMI DKI Jakarta.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh ratusan karyawan MNC Group di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/2/2022). Sebanyak 300 kantong darah ditargetkan dapat dipenuhi pada aksi sosial yang melibatkan karyawan MNC Group ini.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, kegiatan donor darah ini sangat penting untuk membantu yang sedang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan agar bisa membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan stok darah.

“Pada saat pandemi ini minat untuk mendonor menurun sedangkan kebutuhan darah tetap tinggi, sehingga kita berupaya membantu memenuhi kebutuhan darah dengan mengajak karyawan MNC Group untuk donor darah,” kata Jessica Tanoesoedibjo dikutip dari siaran pers.

Tidak hanya donor darah, dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga didukung oleh Rumah Sakit (RS) Mulya Tangerang untuk memberikan layanan pemeriksaan kolestrol dan gula darah gratis kepada peserta donor darah.

“Saat ini kami memberikan mini medical check up yaitu pemeriksaan gula darah dan kolesterol kepada karyawan MNC Group yang sudah ikut mendonorkan darahnya,” kata Marketing Manager RS Mulya Tangerang Ulfah Hardiyani saat ditemui MNC Portal di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, penting untuk melakukan medical check up secara rutin untuk alasan kesehatan. Terlebih di masa pandemi Covid-19. “Harapannya kami bisa terus kontinyu bekerja sama untuk karyawan-karyawan MNC Group,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan donor darah rutin ini merupakan kolaborasi sejumlah perusahaan yang tergabung dalam MNC Group. Di antaranya MNC Media, MNC Financial Services, MNC Land, MNC Digital Entertainment, RCTI, MNCTV, GTV, MNC Play, MNC Bank, MNC Finance dan MNC Leasing.

MNC Peduli sendiri merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misinya, MNC Peduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.

BACA JUGA: Kegembiraan Ratusan Karyawan MNC Group Lakukan Donor Darah di MNC Love Donation

Tiga pilar utama yang dijalankan yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur.

(DRM)