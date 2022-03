Jakarta– Valentine menjadi salah satu momen spesial yang dimanfaatkan khusus untuk mengutarakan kasih sayang kepada teman, keluarga, dan pasangan. Merayakan Valentine di tahun ini, Prambors ikut ingin mengekspresikan rasa sayangnya terhadap Kawula Muda, yaitu dengan kembali mengadakan Rejojum Virtual 2022 untuk Kawula Muda yang sedang mencari pasangan.

Setelah melewati serangkaian kegiatan perkenalan, Prambors mempertemukan tiga pasangan terpilih ke babak final untuk menikmati dinner romantis, plus, dihibur oleh penyanyi viral dengan lagu Blue Jeans, GANGGA. Ketiga pasangan tersebut pun harus melakukan beberapa couple challenges sebelum akhirnya keluar sebagai pasangan juara dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai puluhan juta rupiah.

Setelah melalui beberapa tantangan dari tim Prambors, Ihsan & Ervina yang berhasil menjadi pasangan pemenang, mengaku sangat menikmati keseruan rangkaian Rejojum Virtual 2022. Ihsan mengungkapkan, “Seru banget Prambors Rejojum! Dapet banyak temen baru dan gak nyangka bisa menang.” Hal serupa juga disampaikan oleh pasangannya, Ervina, “Bener-bener kaget bisa jadi pemenang. Jadi peserta aja udah seneng banget, apaagi pulang-pulang dapet hadiah. Terima kasih Prambors!”

Selain Ihsan & Ervina, terdapat dua pasangan lainnya yang juga berhasil dipertemukan oleh Prambors setelah sebelumnya hanya berkenalan secara virtual. Corry & Firdza serta Shoffy & Fitto juga menjadi pasangan lainnya yang terpilih untuk bisa menikmati dinner romantis serta special performance dari GANGGA secara private di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Prambors. Selain momen romantis, mereka juga diberikan keseruan melalui games seru dan menarik tentang pasangan. Keseruan ini juga sudah bisa disaksikan langsung di Youtube Prambors.

Rejojum Virtual 2022 merupakan adaptasi dari salah satu feature program dari morning show Prambors, yaitu Rejojum (Rekomendasi Jombo Jumat).

Karena antusiasme yang tinggi dari Kawula Muda, Prambors memutuskan untuk membuatkan wadah yang lebih besar melalui Rejojum Virtual yang pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan sukses diikuti lebih dari 800 Kawula Muda.

Berlanjut di tahun ini dan membuka pendaftaran sejak 8 Februari lalu, Rejojum Virtual 2022 diikuti lebih dari 1500 Kawula Muda yang telah mendaftarkan dirinya lewat www.pramborsfm.com.

“Rejojum atau Rekomendasi Jomblo Jumat ini adalah salah satu program yang mempunyai antusiasme tinggi dari Kawula Muda. Bertepatan dengan hari Valentine, Prambors kembali menghadirkan Rejojum buat Kawula Muda yang ingin dibantu mencari pasangan. Di tahun ini, Rejojum masih hadir dengan konsep virtual, di rumah aja tetap bisa dapat pacar impian. Tetep seru dengan cara yang aman dan nyaman,” tutur Iqbal Tawakkal selaku General Manager Prambors

