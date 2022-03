JESSICA Mila bisa dibilang menjadi salah satu artis yang pesonanya kerap mengundang decak kagum. Terlahir sebagai keturunan Jawa, Belanda dan Minahasa, Jessica Mila mempunyai paras cantik nan menawan.

Soal busana, Jessica Mila juga tak perlu diragukan lagi. Selain modis dan kekinian, artis berusia 29 tahun tersebut tak jarang tampil dalam balutan busana yang terkesan seksi. Seperti unggahan foto di Instagram pribadinya satu ini.

Jessica Mila tampil seksi dengan swimsuit merah maroon model off shoulder. Tentu saja bahu mulusnya langsung terekspos di kamera. Aksen ruffle pada bagian bahu memberi kesan feminin yang manis pada outfitnya.

BACA JUGA :Β Berendam Es Batu, Gaya Jessica Mila Pakai Swimsuit Bikin Netizen Speechless!

Terlihat juga pada sisi samping, swimsuit itu memiliki potongan cut out yang seksi memamerkan bagian pinggang yang tak terlalu terbuka. Meskipun begitu, posenya yang duduk manja di tepi kolam renang membuat paha mulusnya terekspos jelas di kamera.

BACA JUGA :Β Bajunya Dibiarkan Melorot, Jessica Mila Menggoda dengan Bra Pink Terekspose

Terlebih cahaya matahari turut menghujani kulit mulusnya. Pesona kecantikan Jessica pun semakin berseri kala tersenyum manis seperti ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, Jessica Mila sukses menghipnotis pandangan publik.

"Cantik sekali kak ini membuat hati ku berdetakπŸ’•πŸ’•πŸ˜πŸ˜," ujar @alqalifi***

"Cntik banget kmu sih kak 😍," puji @arianh_9***

"Cantik banget LOVE YOU Jessica Mila❀️😍😍😍," sambung @gumilar_***

"Super," tutur @jaj***

"Hot hπŸ˜„," kata @@ranveer_singh***

"you are so pretty," puji @salaheddinela***

(hel)