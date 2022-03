KADANG kita merasa stres dan cemas dalam menghadapi kondisi. Namun agar ini tak berlarut coba segera mengatasinya.

Ada beberapa vitamin dan mineral yang diketahui dapat membantu mengatasi stres dan rasa cemas.

Menurut Ahli Gizi Manisha Chopra, otak membutuhkan vitamin agar berfungsi secara efektif. Mereka berdampak besar pada kesehatan mental. Jika tubuh kekurangan vitamin, Anda mengalami masalah neurologis dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan emosional.

“Vitamin dan mineral dapat membantu Anda mengelola berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental seperti depresi, stres, kecemasan, dan bahkan perubahan suasana hati. Mereka juga dikenal bisa meningkatkan kesehatan otak," jelas Chopra.

Berikut tujuh vitamin dan mineral yang dapat membantu mengatasi stres dan cemas dilansir dari Healthshots.

1. Vitamin B

Telur, polong-polongan, produk susu, sayuran berdaun, biji-bijian dan daging kaya akan vitamin B. Untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsi vitamin ini saat perut kosong di pagi hari sebanyak 2,4 mcg per hari. Vitamin B membantu menyeimbangkan kadar gula darah, yang pada akhirnya mengurangi kecemasan. Ini juga berperan dalam sintesis serotonin, yang membantu mengurangi depresi dan kecemasan.

2. Vitamin D

Sinar matahari, kuning telur, ikan berminyak dan daging merah mengandung vitamin D. Vitamin jenis ini idealnya dikonsumsi sebanyak 1000-2000 IU per hari. Vitamin D membantu otak tetap sehat, dan juga mengurangi kemungkinan terkena penyakit mental. Vitamin ini mengandung biokimia seperti hormon, yang membantu mempertahankan fungsi otak.

3. Vitamin C

Sumber alami vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, brokoli, paprika, bayam, kiwi, dan kangkung. Konsumsi 40 mg vitamin C setiap hari saat perut kosong baik untuk kesehatan. Vitamin C membantu mencegah kerusakan oksidatif di sistem saraf. Kerusakan oksidatif meningkatkan kecemasan. Vitamin C membantu mengurangi stres fisik dan psikologis.

4. Magnesium

Quinoa, gandum utuh, bayam, kacang mete, cokelat hitam, almond, dan kacang hitam mengandung magnesium. Konsumsi magnesium 400 mg kapan saja dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi otak serta suasana hati. Selain itu, ini juga membantu mengurangi kecemasan. Kekurangan magnesium meningkatkan risiko depresi.

5. Selenium

Selenium terdapat pada makanan laut, sereal dan biji-bijian, produk susu. Konsumsi selenium sebanyak 55 mcg dengan cara diminum kapan saja dipercaya membantu dalam mengurangi risiko pengembangan depresi, dan juga gejala yang berhubungan dengan kecemasan.

(DRM)