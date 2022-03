Junior Masterchef Indonesia, The Biggest Cooking Competion For Junior kembali hadir di RCTI. Dengan kembalinya Junior Masterchef Indonesia membuka peluang besar bagi anak-anak yang memiliki bakat memasak untuk bisa menunjukan bakatnya di gallery Junior Masterchef Indonesia.

Audisi online Junior Masterchef Indonesia telah dibuka mulai tanggal 18 Maret – 24 April 2022. Berikut cara pendaftaran serta syarat untuk mengikuti kompetisi ini:

Persyaratan

1. Anak Laki-laki atau Perempuan berusia 7 - 13 tahun.

2. Warga Negara Indonesia.

3. Orang Tua/wali dan calon peserta sudah melakukan vaksinasi dosis ke-dua.

4. Memiliki hobi atau kecintaan terhadap memasak.

5. Video tidak boleh mengandung SARA, pornografi, kekerasan verbal dan fisik juga tidak menyebarkan ujaran kebencian dan harus orisinil (bukan karya milik orang lain).

6. Beri judul semenarik mungkin ditambah hashtag #onlineauditionjuniormci3

7. Video yang diunggah berdurasi maksimal 5 menit (maksimum ukuran 500 MB/video).

Tata Cara

1. Peserta wajib mengisi google form dengan klik link berikut Audisi Online Junior MCI https://bit.ly/juniormasterchefindonesia

2. Peserta wajib memasukan nomor telepon untuk mengikuti Audisi Online Junior MCI

3. Membuat video audisi berisikan :

a. Video perkenalan diri peserta (nama, tempat tanggal lahir, usia, daerah asal, daerah domisili, pekerjaan, hobi dan motivasi ikut MasterChef Indonesia).

b. Proses memasak (penyajian hasil masakan).

c. Pada saat memasak, peserta menjelaskan proses memasak dari bahan-bahan, peralatan dan teknik masak yang digunakan.

d. Review makanan yang sudah dimasak.

4. Mengupload video audisi pada halaman audisi Junior MasterChef Indonesia di

5. Video yang masuk akan diseleksi oleh tim Junior MasterChef Indonesia

6. Peserta yang lolos ke babak selanjutnya akan dihubungi langsung lewat email dan atau telepon oleh tim Junior MasterChef Indonesia

Daftarkan dirimu sekarang juga! Jangan sampai ketinggalan! Only on The Biggest Cooking Competion For Junior!

(DRM)