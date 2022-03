CINTA Laura tak hanya dikenal sebagai selebriti yang memiliki paras cantik khas blasteran. Artis berdarah Jerman-Indonesia ini juga memiliki gaya penampilan yang seksi.

Tak hanya karena pakaian, Cinta Laura seksi karena body goals yang sering disebut menjadi impian sebagian besar perempuan. Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbarunya di Instagram @claurakiehl.

Cinta Laura tampil seksi dalam balutan bikini warna hijau di dalam kolam. Rupanya, Cinta Laura sedang menjalani syuting film terbarunya.

"Minggu pertama shooting “Daniel & Nicolette” dan langsung shooting didalam kolam berenang selama 4 jam. This is not as comfortable as it looks. 🤣," ujar artis cantik berusia 28 tahun tersebut.

Sementara itu, Cinta Laura juga tampak cantik dan menawan dengan gaya rambut low bun. Untuk riasan wajah, gaya makeup bold membuatnya kian memesona.

Unggahan foto Cinta Laura pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar netizen terpana melihat penampilan cantik dan seksi Cinta Laura.

"So gorgeous my queen🔥🔥🔥 #cintalaurakiehl #kiehlers," sanjung @liptas***

"OooMmmGGooss you are so gorgeous🔥🔥#cintalaurakiehl," sambung @harmaur***

"Terima jasa kang kerok klo masuk angin😂," celetuk @__loea***

"Ulalalaaa❤️‍🔥❤️‍🔥😍💃🏽," timpal @veib***

"Duh gemes kebangetannnnnn😍😍😍😍," tutur @febritasal***

"Dih cantik banget pusing❤️," ujar @syafira.au***

(hel)