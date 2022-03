KATE Middleton tak pernah jauh dari sorotan media sebagaiĀ Duchess of Cambridge. Termasuk saat Kate Middleton menuntaskan agenda resminya bersama Pangeran William di Belize.

Hari terakhir kunjungan di Belize, Kate berkesempatan mengunjungi salah satu situs bersejarah, peninggalan Suku Maya. Dia menghadiri acara resepsi yang dihelat pemerintah setempat diĀ situs arkeologi Cahal Pech.

Setelah sehari sebelumnya memukau dengan outfit kasual untuk tracking, malam terakhir di Belize, Kate all out berdandan. Kate terlihat super cantik dalam balutan gaun malam, gaun panjang bling-bling berkilauan warna metalik hot-pink dari lini fesyen asli Inggris, The Vampireā€™s Wife, seperti dikutip Harpersbazaar, Jumat (25/3/2022).

Menyempurnakan penampilannya, Kate memadukan gaun hot pink nya dengan sepatu hak tinggi warna silver, Mimi 100 Silver Metallic Nappa Leather Sandals keluaran Jimmy Choo dan sepasang anting kristal, Crystal Drop Earrings dari Onitaa London serta clutch bag berdesain lokal khas Maya.

Rambut brunette Kate yang biasanya terlihat bounchy karena di-styling wave bervolume. Kali ini ditata bergaya sleek, klimis lurus panjang tergerai.

Bersama sang suami, Pangeran William, Kate di acara tersebut dijamu oleh Gubernur Jenderal Belize, Froyla Tzalam dan Perdana Menteri, Johnny BriceƱo untuk merayakan momentum Jubilee Platinum Ratu Elizabeth II.

