PENAMPILAN Bunga Citra Lestari sebagai artis papan atas Tanah Air tak pernah lepas dari sorotan. Selain cantik dan modis, penyanyi yang akrab disapa BCL tersebut kerap tampil seksi.

Tak jarang penampilan seksi BCL menjadi sorotan. Salah satu penampilan BCL yang diunggah akun Instagram @bclfashionstyle baru-baru ini.

BCL tampil dalam balutan busana long dress dengan potongan belahan dada terbuka. Kesan seksi pun langsung terpancar dari penampilan penyanyi yang baru merayakan ultah ke-39 pada 22 Maret lalu.

Gaun dengan detail payet sebenarnya memberikan kesan mewah dan elegan. Begitu pun dengan riasan minimalis nuansa nude yang membuat wajah BCL kian memesona. Namun itu tak menjadi sorotan netizen.

Tetap penampilan BCL dinilai kelewat seksi oleh netizen hingga menjadi sorotan. Kolom komentar pun terbagi dua, ada yang setuju hingga mendoakan BCL lebih sopan dalam berbusana.

"Seksi se x," ujar @mayasilitonga***

"Ak suka sexi,tpi g gini juga😢," tutur @hartatime***

"Makin sini makin terbuka 🔥," kata @i.s.aji

"Udah kayak ngg berbusana InsyaAllah ada hidayah ..," sambung @marinali***

"Mbak mbak netizen yg tersuci.. belom tentu dia lebih buruk dimata Tuhan daripada anda anda lho. Mungki dia terbuka, siapa yg tau doa malamnya ga pernah lepas , shalatnya lbh di terima dari pada anda anda yg tertutup. Gmn kalau kita fokus sama urusan kita yg belum baik," ungkap @annerif***

"The wearing you are suitable n Unge cantik," ujar @ahmadyani1***

(hel)