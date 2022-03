PESONA Wulan Guritno seolah tak memudar termakan usia. Di usianya yang sudah 40 tahun, Wulan Guritno masih terlihat cantik, awet muda, bahkan semakin seksi saat ini.

Tentu saja semua itu tak lepas dari gaya hidupnya yang sehat, terutama rutin berolahraga. Selain bisa bikin sehat secara fisik, olahraga juga menjadi mood booster bagi Wulan Guritno. Di sisi lain, mentalnya pun terbentuk menjadi lebih kuat dan tangguh. Hal ini diungkapkan secara langsung melalui video 59 detik di Instagram.

"Eits satu lagi kalian juga harus bisa konsisten ya untuk ngelakuinnya, karena kuncinya kita harus konsisten walaupun tantangannya panas dan berkeringat," jelas ibu tiga orang anak tersebut dalam video.

Wulan Guritno juga membocorkan gerakan-gerakan yang rutin dilakukan agar bisa awet muda. Apa saja? Simak selengkapnya berikut ini, Minggu (27/3/2022).

1. Squat jump





Gerakan pertama adalah squat jump. Gerakan ini memang dikenal ampuh untuk mengencangkan bokong dan juga memperkuat kaki. Hal itu karena gerakan pliometrik ini melatih otot-otot yang ada di tubuh bagian bawah, mulai dari perut, pinggul, glutes, paha depan, paha belakang dan betis. Maka, tak heran jika Wulan Guritno masih memiliki postur tubuh yang sangat fit di usianya yang sudah 40 tahun ini.

Caranya mudah, kamu hanya perlu berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu, lalu tekuk lutut dan dorong bokong ke bawah seperti posisi hendak duduk. Kemudian, angkat tubuh dan loncat dengan mendorong kaki dari lantai dan mendaratlah dengan posisi jongkok. Lakukan repetisi pada gerakan ini secara rutin ya!

BACA JUGA :Â Lewat Video 59 Detik, Wulan Guritno Bocorkan Gerakan Andalan Rahasia Awet Muda

BACA JUGA :Â Wulan Guritno Pose Seksi Berjemur di Pinisi, Netizen: Auranya Makin Keluar!

2. Reverse push up





Gerakan selanjutnya adalah reverse push up atau push up terbalik. Gerakan ini memiliki banyak macam, mulai dari menghadap belakang, terbalik seluruh tubuh, hingga hanya tangan yang terbalik. Kalau Wulan Guritno biasanya menggunakan reverse push up yang menghadap ke belakang.

Caranya mudah, mulailah dengan duduk di atas matras dalam keadaan lutut ditekuk dan tangan di matras, di bawah bahu. Kemudian, dorong tubuh hingga kaki dan lengan lurus, sehingga tubuh hanya ditopang oleh tangan dan tumit. Lalu, lakukan repetisi gerakan ini beberapa kali, seperti Wulan Guritno.

Jika push up standar bisa mengencangkan otot-otot di dada, bahu, lengan, punggung, dan daerah perut, reverse push up ini sangat efektif untuk memperkuat otot-otot trisep. Selain itu juga bisa memperkuat bahu dan otot.

3. Plank





Selanjutnya ada gerakan plank. Plank adalah gerakan mempertahankan tubuh dalam posisi garis lurus. Lakukan dengan tubuh yang menghadap tanah dan menopangnya dengan tangan dan kaki. Ini merupakan gerakan yang paling mudah sekaligus paling banyak membakar kalori daripada latihan lainnya. Gerakan ini melibatkan otot kaki, otot lengan, otot perut, dan otot punggung.

4. Jumping jack Gerakan Wulan Guritno berikutnya adalah jumping jack. Gerakan ini dapat meningkatkan kekuatan otot secara efektif, terutama betis, pinggul, perut, punggung bawah, dan bahu. Gerakan bermula dari tangan yang bergerak lurus ke atas kepala, lalu melakukan tepuk tangan. Saat bersamaan hendak menepuk, buka kaki sedikit lebih lebar (sekitar 1 meter). Tanpa mengambil istirahat setelah menepuk tangan, gerakan dilanjutkan dengan tangan lurus ke bawah. Saat yang bersamaan, kaki juga ikut menutup rapat. Begitu seterusnya. Gerakan jumping jack yang dilakukan secara berulang-ulang dalam tempo yang cepat bisa meningkatkan ritme detak jantung untuk menjaga kebugaran kardiovaskular loh. 5. Bicycle crunches Terakhir adalah bicycle crunches. Gerakan ini dapat mengencangkan abdomen serta membakar lemak-lemak yang terakumulasi di perut dan pinggang. Selain itu, bisa juga membuat otot perut semakin kuat dan rata. Caranya mudah, baringkan tubuh dalam posisi telentang di lantai. Kemudian, letakkan telapak tangan di belakang kepala. Angkat kepala dan meringkuk sedikit ke depan sekitar 45 derajat dari permukaan lantai. Putar tubuh dan kepala ke arah kanan lalu buang napas perlahan sembari lutut kanan menekuk ke arah dada. Usahakan lutut kanan menyentuh siku kiri. Lakukan gerakan sebaliknya. Ulangi gerakan ini hingga 2 set, masing-masing 10 hitungan. Lakukan empat gerakan di atas secara rutin ya!