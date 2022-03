DIPERUNTUKKAN untuk wanita di Indonesia membuat Soulyu turut memeriahkan International Women's Day dengan memberikan gift set khusus yang memiliki diskon hingga 60%.

Soulyu menghadirkan kecantikan ala Korea yang bersertifikat halal dan alami. Seluruh produk diformulasikan khusus dengan bahan natural yang mempercantik di luar dan memancarkan aura dengan manfaatnya.

Gift Set Soulyu hadir dalam 3 pilihan bundling yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan.

Soulyu Bundle Magic Lash Styler, Slick & Flick, Lip Flush - Kiss Me

Berisi maskara dengan formula ringan serta texture yang lembut, maskara ini tidak mudah luntur. Bulu mata akan tampak panjang, lentik dan tebal. 

Soulyu Slick and Flick - Love Sparks adalah eyeliner dengan formula yang ringan, matte finish, dapat mempertegas garis mata. Membuat tampilan yang sempurna untuk mempercantik mata. Lip Flush adalah lipstik dengan sentuhan warna yang sempurna, powdery, lembut di bibir yang cantik mempesona.

Soulyu Bundle Lip Flush - Pillow talk and Smooth Move

Lipstik dengan sentuhan warna yang sempurna dan powdery, cantik mempesona cocok dikulit wanita di Indonesia yang diperkaya dengan vitamin E, Jojoba Oil dan Ekstrak Ginseng. Dengan seluruh kebaikan alami nya untuk bibir yang cantik natural.

Soulyu Bundle Magic Lash Styler and Lip Flush - Prom date

Maskara dengan formula ringan serta texture yang lembut, maskara ini tidak mudah luntur. Bulu mata akan tampak panjang, lentik dan tebal. Warna lipstik prom date ini cocok disegala situasi karena warna nya yang kalem.

Soulyu memberikan wanita Indonesia rasa aman dengan jaminan halal pada seluruh produknya, serta tidak perlu khawatir karena terbuat dari bahan dasar yang alami. Semua promo Soulyu bisa di dapatkan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee juga AladinMall.

Soulyu, so pretty so you!

(mrt)