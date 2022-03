JONATHAN Alden dan Shearen harus tersingkir dari kompetisi memasak paling bergengsi MasterChef Indonesia Season 9. Keduanya gagal masuk Top 10 usai gagal di babak Pressure Test.

Alden terhenti melaju usai hidangan Nasi Ayam Bumbu Rujak miliknya gagal meyakinkan dewan juri Chef Juna Rorimpandey, Chef Renatta Moeloek, dan Chef Arnold Poernomo.

Baca juga: Sadis! Chef Juna Sebut Peserta MasterChef Indonesia 9 Paling Pengecut, Ini Penyebabnya

Kontestan asal Surabaya ini bersama lima peserta lainnya yakni Shearen, Indra dan Devy selaku The Black Team, serta Valerie dan Mei-Mei harus berjuang di tantangan Audition Challenge.

Memasak kembali menu yang berhasil membawa dirinya lolos dari babak audisi, hidangan Alden kali ini kurang sempurna secara tingkat kematangannya dan tidak lebih baik dari peserta lain. Ini membuat juri dengan berat hati memutuskan untuk mendepak Alden dari galeri.

Baca juga: The Bottom 6 vs Black Team dan Mystery Box, Siapa Berhasil Lewati Pressure Test MCI 9?

"Alden sangat disayangkan, we'll miss you, goodluck out there, perjalanan kamu di MasterChef Indonesia berhenti di sini," ucap Chef Arnold mengumumkan hasil penjurian.

"Thank you Chef buat semuanya, dan menurut aku terpenting bukan menang di sini, karena aku telah belajar semuanya dan itu sangat berarti dan aku bangga banget bisa berkompetisi dengan semua peserta yang ada, dan aku di sini paling muda, bangga banget," ungkap Alden tegar sesaat setelah mendengar hasil penjurian tersebut.

Mendapati kenyataan tersebut, suasana galeri mendadak mellow. Seluruh kontestan terlihat sedih. Hal itu terlihat dari ekspresi para peserta. Victor bahkan tersorot kamera seakan ingin menangis. Tidak hanya itu, Devy selaku salah satu peserta The Black Team yang menjadikan apron putih Alden sebagai target juga mengaku turut merasakan kesedihan. Baca juga: Cara Membuat Sate Ayam Sambal Kecap Manis Gurih ala Jarle Kul "Jujur aku emang narget apron putih Alden sih, tapi tahu dia pulang malah jadi kayak enggak rela dan enggak tega," ucap Devy. Suasana haru-biru di galeri itu tampaknya juga dirasakan oleh para pemirsa MCI 9. Kolom komentar unggahan Instagram @masterchefina yang mengumumkan Alden dan Shearen pulang dipenuhi ucapan sedih. Baca juga: Chef Arnold Poernomo Masak Sundubu Jjigae ala Itaewon Class, Intip Resepnya di Sini "Min aku kejer liat ini," ungkap seorang netizen. "Nangis di pojokan," komentar warganet lainnya.