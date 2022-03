MISS Indonesia 2020 Carla Yules berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Miss World 2021 yang digelar pada 16 Maret 2022 di San Juan, Puerto Rico. Carla masuk top 6 dan menyandang sebagai Miss World Asia.

Gadis kelahiran Surabaya, 8 Juli 1996, ini mengungkapkan banyak sekali tantangan yang dihadapi selama mengikuti ajang Miss World. Termasuk sempat insecure dan deg-degan ketika melihat kontestan Miss World dari negara lain. Tapi berkat persiapan mental yang matang, Carla bisa melalui itu semua.

Dalam Instagram Live BuddyKu bersama Chief of Content BuddyKu Tommy Tjokro pada Kamis 24 Maret 2022, Carla bercerita, "Ada yang namanya sedikit membandingkan dengan kontestan lain. Tapi mental kita harus kuat dari awal. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nobody’s perfect. Memang ada rasa persaingan, tapi ada yang harus diatur. You want to enjoy competition."

Terkait dengan kewajiban sebagai seorang beauty pageant, Carla mengungkap public speaking sebagai hal tersulit yang harus dihadapi. Namun berkat latihan selama menjadi Miss Indonesia, hal ini bisa diatasi.

"Public speaking, it was my biggest fear in life. Sebenarnya ini paling deg-degan dari Miss Indonesia sampai Miss World. Kalau modelling aku udah enggak khawatir karena sudah dari umur 15 tahun. Tapi setelah pelan-pelan mendalami public speaking, jadi bisa aku atasi," tambah Carla.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Liliana Tanoesoedibjo selaku Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2020. Tanpa dukungannya, Carla merasa tidak akan pernah bisa berada dalam Miss World dan menyabet gelar Miss Asia.

"Ini sebenarnya Carla sangat surprise. Pasti pada mengira Ibu Liliana harus menuntut hasil luar biasa dan tertinggi, tapi Ibu Liliana hanya bilang lakukan yang terbaik dan enjoy the competition. Enggak bilang aku harus menang dan lain-lain. Carla sangat berterima kasih kepada Ibu Liliana," ucapnya.

