RED Carpet Oscar 2022 selalu menyita perhatian. Deretan artis akan bergaya di depan sorotan kamera dan mau tidak mau gaya mereka dinilai.

Sayangnya, di tahun ini banyak selebriti dunia yang dianggap pakai dress terburuk di Oscar 2022. Tak hanya perempuan, gaya laki-laki pun ada yang dianggap buruk.

Dilansir dari Life and Style Magazine, berikut daftar selebriti dunia yang dinilai pakai dress terburuk di Oscars 2022. Hayo, ada idola Anda tidak?

1. Timothee Chalamet

Sayang sekali, Timothee yang biasanya kebanjiran pujian karena tampilannya yang aduhai, tahun ini nasib Anda sedang tidak beruntung. Ya, Timothee dianggap berpenampilan buruk ke Oscars 2022.

Ia dianggap terlalu simple dalam berpakaian dengan mengandalkan blazer brukat hitam tanpa basic dengan trouser hitam dan boots warna senada. Ingin memberikan kesan clean-edgy, malah dianggap failed. So sorry Timothe.

BACA JUGA : 5 Potret Busana Terbaik di Oscars 2022, Ada Zendaya hingga Nicole Kidman!

2. Kristen Stewart

Jauh dari stunning, gaya Kristen Stewart dianggap buruk di Oscars 2022. Padahal, namanya kini jadi trending topik Twitter, Senin (28/3/2022).

K-Stew, sapaan akrabnya, mengenakan black Chanel jacket dipadukan dengan celana satin super duper pendek yang dianggap tidak layak dikenakan di ajang bergengsi seperti Oscars 2022.

BACA JUGA : Youn Yuh-jung Jadi Aktris Pertama Korea Meraih Piala Oscar, Intip Tampilannya

3. Amy Schumer

Amy Schumer pun masuk dalam daftar penampilan terburuk di Oscars 2022. Amy mengenakan dress biru dengan pattern pita yang mengalung di sisi luar belahan dadanya yang sangat rendah. Gaya ini bahkan dianggap cukup bikin sakit mata!

4. Maya Rudolph

Style looks like Caftan yang diperlihatkan Maya Rudolph pun dianggap jelek di red carpet Oscars 2022. Ya. Maya mengenakan dress oranye dengan aksen feathers dianggap tidak terlihat stunning, meski terlihat cozy.

5. Jessica Chastain

Sangat disayangkan, Jessica Chastain mengenakan dress maxi lilac yang dianggap buruk di Oscars 2022. Gaun tersebut dianggap 'too much' sekalipun kesan sweet-feminin terlukis dari gradasi warna yang terlihat di bagian dada. So sorry Jessica!