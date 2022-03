PELARI cantik Lolo Jones memang memiliki segudang prestasi. Dia telah memenangkan 3 gelar NCAA dan mengumpulkan 11 penghargaan All-American saat berada di Louisiana State University.

Lolo Jones juga berhasil meraih medali emas dalam acara beregu campuran di Kejuaraan Dunia 2013, bahkan terpilih sebagai atlet yang mewakili Amerika Serikat di Olimpiade Musim Dingin 2014. Bakatnya soal berlari memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasi, paras cantik dan tubuhnya yang semampai juga ikut menjadi sorotan. Ini membuatnya sering mendapat tawaran mengisi acara TV realitas. Tak jarang dia pun tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @lolojones.

Elegant style

Pelari cantik Lolo Jones tampil elegan dalam balutan dress halter neck warna hitam. Potongan off shoulder yang memamerkan bahu mulusnya ini memberi kesan seksi, tapi tidak terlalu mengekspos seluruh tubuhnya. Aura keseksiannya semakin menyala karena dress itu mempertegas jelas lekuk tubuh rampingnya.

Pengambilan angle gambar dari samping pun membuat body goals bak gitar Spanyol Lolo terpampang nyata di kamera. Dengan geraian rambut yang tersibak angin dan anting fancy, Lolo Jones tampak begitu menawan. So pretty!

Edgy style

Pelari cantik Lolo Jones tampil edgy memadukan rompi ala anak punk dengan celana kulit hitam yang ketat. Rompi yang sengaja dibuka pada bagian dada membuatnya terkesan seksi di sini. Apalagi bra hitam yang dikenakan Lolo juga ikut mengintip di kamera.

Dengan pose fierce sambil mengangkang, Lolo Jones pun semakin terlihat menggoda. Terlebih rambut pirangnya yang indah dibiarkan tersibak angin seperti ini. Dengan pulasan makeup simple looks dan lipstik merah merona, Lolo Jones sukses membuat kaum adam terpana.

Sexy swimsuit

Pesona pelari cantik Lolo Jones tampaknya tak memudar termakan usia. Di usianya yang sudah 39 tahun ini. Dia masih tampil begitu prima, bahkan semakin seksi. Lihat saja potret ini. Lolo tampil begitu seksi dalam balutan swimsuit hitam beraksen rantai. Yap, swimsuit beraksen rantai yang berlapis pada bagian punggung itu membuat aura keseksiannya semakin menjadi-jadi di sini.

Terlebih pengambilan angle foto dari belakang membuat bokong kencang dan paha mulusnya turut terekspos. Tak terkecuali lekuk tubuhnya yang indah. Dengan kunciran rambut kepang dan makeup natural look, pesona Lolo Jones pun semakin membara kala berpose fierce sambil mengangkang. Aura Lolo Jones terpancar bak supermodel di potret ini. So sexy!

One shoulder swimsuit

Pelari cantik Lolo Jones memang tak bisa lepas dari imej seksi. Di sini, dia tampil menggoda dalam balutan one shoulder swimsuit warna gradasi kuning dan merah muda. Potongan cut out pada sisi pinggang membuat penampilannya semakin seksi.

Apalagi otot-otot lengannya juga ikut terpampang di kamera. Dengan geraian rambut basah dan tatapan tajam dari matanya yang indah, Lolo Jones sukses menghipnotis pandangan publik.

Sexy in red

Pelari cantik Lolo Jones tampil seksi dalam balutan bikini rajut warna merah. Aksen rantai di tali bra disertai aksesori kerang mungil di tali thong tampak mempermanis bikini beraksen pita itu. Agar lebih modis, dia membalut outfitnya dengan outer hitam bermotif beraksen rumbai yang terkesan simpel tapi tetap elegan.

Sementara rambutnya yang bergelombang dibiarkan tergerai dengan aksesori topi sebagai pemanisnya. Sambil berpose candid dengan latar pemandangan laut dan langit yang biru, Lolo Jones tampak begitu memesona. "Beautiful and sexy," kata ford****.

Glamour dress

Lolo Jones kali ini tampil glamor mengenakan dress potongan tinggi yang berkelip dengan jaket kulitnya. Yap, potongan tinggi yang mengekspos paha mulus dan v-neck yang rendah membuatnya terlihat seksi di sini.

Apalagi rambut pirangnya dibiarkan tersibak angin seperti ini. Dengan ekspresi fierce dan pulasan makeup soft glam look, Lolo Jones tampil begitu menggoda. "You are so smashing," kata stef****.