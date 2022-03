REBUSAN daun untuk diabetes dapat menjadi salah satu obat alternatif untuk menurunkan kadar gula darah. Namun, tidak semua daun-daunan bisa digunakan. Hanya daun tertentu saja, seperti daun insulin dan daun salam.

Diabetes merupakan sebuah penyakit kronis yang disebabkan oleh tingginya kadar gula di dalam darah. Seseorang yang terkena penyakit diabetes tentu harus mengurangi kadar gula yang masuk ke dalam tubuh, agar tidak menyebabkan lonjakan glukosa pada tubuhnya. Rebusan daun insulin dan daun salam dinilai mampu untuk mengurangi kadar gula dalam darah.

Lantas, bagaimana informasi mengenai rebusan daun untuk diabetes? Berikut rebusan daun untuk para penderita diabetes yang bisa digunakan.

Daun Insulin

Daun insulin atau Costus Ignesius sudah sejak lama diyakini masyarakat sebagai salah satu daun yang dapat dijadikan sebagai obat alternatif bagi penderita diabetes. Daun ini memiliki fungsi seperti insulin yang di produksi oleh tubuh, yaitu sebagai pengendali kadar gula di dalam darah penderita diabetes.

Penelitian dari Kasturba Medical Collage di India mengatakan jika daun insulin dapat menurunkan kadar gula kembali ke normal. Meskipun daun ini memiliki potensi untuk mengobati diabetes, namun informasi mengenai kegunaan daun ini sebagai obat alternatif diabetes masih cukup terbatas. Sehingga, sebelum Anda mengkonsumsi rebusan daun ini ada baiknya mengkonsultasikannya dulu dengan dokter.

Daun Salam

Daun salam atau Syzygium polyanthum merupakan tanaman yang sering dijadikan bumbu dapur pada berbagai jenis masakan. Ternyata, selain dijadikan bumbu dapur, daun ini dapat digunakan sebagai obat alternatif bagi penderita diabetes.

Menurut penelitian dari Annals of Medicine and Sugery, ekstrak daun salam dapat digunakan untuk mengurangi kadar gula darah pada tubuh penderita diabetes. Selain itu, berdasarkan jurnal dari Research Journal of Medicinal Plant daun ini diyakini dapat menurunkan resiko diabetes.

Lebih lanjut lagi, daun salam memiliki sifat anti-hiperglikemik. Hiperglikemik adalah kondisi dimana kadar gula di dalam darah berada pada level yang sangat tinggi. Kandungan flavanoid, glikosida, dan squalene yang ada di dalam daun salam dapat menghambat penyerapan gula.

Demikian informasi yang dapat Okezone sampaikan mengenai Rebusan Daun Untuk Diabetes.

(mrt)