MODEL rambut Ochi Rosdiana selalu melengkapi gayanya yang modis nan seksi. Seperti apa model rambut Ochi Rosdiana, eks personel idol group JKT48 ini ?

Yap, satu tahun setelah bergabung dengan JKT48, Ochi Rosdiana memang memilih untuk hengkang. Meskipun begitu, dia tetap eksis di dunia hiburan, bahkan semakin populer sebagai pesinetron yang kerap wara-wiri di layar kaca.

Soal penampilan, gaya dan busana Ochi Rosdiana sudah tak perlu diragukan lagi. Dengan paras cantik dan tubuh semampai, model rambut apapun juga selalu cocok di wajahnya. Seperti apa? Intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @ochi24, Senin (28/3/2022).

1. Straight hair





(Model Rambut Ochi Rosdiana, Foto: @ochi24/Instagram)

Ochi Rosdiana tampil cantik dengan model rambut lurus belah tengah. Model rambut ini membuat ilusi wajahnya terlihat lebih tegas dan proporsional di kamera. Agar lebih maksimal, Ochi juga merias wajahnya dengan makeup simple look dan lipstik merah merona.

Blush on pink serta alis yang on fleek pun semakin menyempurnakan penampilannya. Meski tampil simpel hanya memakai sweater abu-abu, tetapi pesona Ochi tetap terpancar, bukan?

2. Top knot

(Model Rambut Ochi Rosdiana, Foto: @ochi24/Instagram)

Ochi Rosdiana tampil stylish dengan model rambut top knot alias cepol dua. Pesonanya semakin stand out kala dipadukan dengan setelan outfit serba hitam model off shoulder yang menerawang. Yap, kesan seksi pun langsung mencuat dari posenya yang satu ini. Terlebih kulit mulusnya terpampang begitu nyata di kamera. Dengan pulasan makeup soft glam look dan highlighter yang on point, Ochi Rosdiana tampak begitu memukau.

Serpihan emas yang bertaburan di rambutnya pun memberi kesan fancy yang elegan. Dengan sorot matanya yang tajam, Ochi sukses menghipnotis pandangan publik. "Tatapanmu tajam setajam busur panah yg menusuk hatiku ochi," tulis alfa****.

3. Bun hairstyle

(Model Rambut Ochi Rosdiana, Foto: @ochi24/Instagram)

Ochi Rosdiana tampak begitu menawan dengan model rambut sanggul atau bun hairstyle. Dia sengaja menyisakan poni di kedua sisi untuk memberi kesan messy yang manis pada penampilannya. Dipadukan dengan gaun putih model off shoulder, pesona Ochi pun semakin terpancar nan berseri di potret ini. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look dan lipstik pink yang cerah.

Selain cantik, wajah Ochi juga terlihat lebih fresh di potret ini. Dengan aksesori mahkota yang fancy di rambut, Ochi Rosdiana tampak bak putri kerajaan. So pretty!

4. Ponytail (Model Rambut Ochi Rosdiana, Foto: @ochi24/Instagram) Model rambut ponytail memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Ochi Rosdiana. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari. Di sini, Ochi Rosdiana memadukan gayanya dengan outfit kasual, sleeveless top peach yang dibalut overall ripped jeans dan dipadukan dengan sneakers monokrom. Memaksimalkan gayanya, Ochi juga merias wajahnya dengan makeup simple look dan lipstik merah merona. Sambil berpose fierce menatap tajam ke arah kamera, Ochi Rosdiana tampak begitu memesona. So gorgeous! 5. Curly hair (Model Rambut Ochi Rosdiana, Foto: @ochi24/Instagram) Ochi Rosdiana tampak memesona dengan model rambut curly hair. Yap, sentuhan ikal di ujung rambut ini memberi kesan girly yang manis pada penampilannya. Dipadukan dengan jumpsuit putih, pesona Ochi pun semakin berseri di potret ini. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look dan lipstik pink yang cerah. Selain menawan, gaya Ochi juga terkesan seksi karena bra hitam yang dikenakannya turut mengintip di kamera. Terlebih Ochi juga berpose fierce dan menatap tajam ke kamera. Sambil selonjoran manja dan memegang rambut, Ochi Rosdiana tampak begitu menawan. Perfect! "Aduhhh cantiknyaaaaa itu loh mantul bangetttt gemes banget syih," kata sofa****.