TERNYATA hubungan cinta itu banyak jenisnya, tak hanya dilabeli pacaran saja. Dulu hubungan cinta hanya ada pacaran saja apapun bentuknya, sekarang labelnya makin berkembang loh!

Bahkan hubungan cinta pun dikategorikan dalam beberapa jenis. Melansir laman Mind Body Green, berikut adalah 7 tipe hubungan cinta, Kamu dan ayang termasuk yang mana?

1. Teman Kencan

Kencan adalah proses sengaja menghabiskan waktu dengan seseorang untuk mengenal mereka lebih baik, bersenang-senang bersama, dan menikmati momen romantis.

Punya teman kencan dilakukan guna melihat apakah ada potensi hubungan jangka panjang dengan si teman. Namun bisa juga hanya untuk have fun tanpa harapan untuk masa depan, yang terkadang disebut kencan biasa.

Tidak semua orang setuju pada tingkat komitmen yang tinggi saat mereka mulai berkencan.

2. Hubungan kasual

Hubungan kasual adalah hubungan di mana dua orang berkencan. Mereka secara teratur menghabiskan waktu bersama, dan terlibat dalam aktivitas romantis atau seksual. Namun memang tanpa harapan agar hubungan itu bertahan di masa depan.

Orang-orang dalam hubungan kasual biasa biasanya saling menyukai dan tertarik secara seksual satu sama lain, meskipun mungkin tidak ada hubungan emosional yang kuat atau keinginan untuk memperdalam hubungan tersebut.

3. Situationship

Situationship merupakan hubungan cinta yang tak serius. Kedua orang saling menyukai satu sama lain dan memutuskan untuk sering berkencan. Namun mereka tak mau pusing melabeli hubungan mereka, karena mereka tahu hubungan cinta mereka hanyalah short term alias tak akan lama dan hanya menjadi kekasih sementara.

4 Seeing each other

Hubungan seeing each other artinya kalian berdua saling menyukai dan tertarik satu sama lain. Namun hubungan memang tak bersifat eksklusif.

Hubungan ini biasanya masih dalam taraf penjajakan sebelum memasuki hubungan yang lebih terikat. Kalian berdua masih bisa berkencan dengan orang lain. Mungkin hubungan ini cocok disebut kepada orang yang sedang PDKT.

5. Lovers

Lovers merupakan sepasang kekasih yang tidak terikat komitmen satu sama lain. Namun mereka sama-sama memiliki perasaan yang dalam dan saling mencintai.

Alasan tak mengikat diri dalam hubungan berkomitmen seperti pernikahan, mungkin salah satu pihak memang tak suka berkomitmen dan menikah, atau kedua pihak memang tak tertarik atau belum memikirkan pernikahan.

6. Mantan tapi mesra

Hubungan mantan tapi mesra ini merupakan hubungan yang masih dilakoni oleh banyak orang. Pelakunya biasanya orang-orang yang susah move on. Mereka saling mencintai namun tak bisa bersama dalam ikatan, mungkin mereka berbeda agama.

Salah satu pihak juga bisa jadi tidak mau menikah. Padahal kekasihnya ingin menikah, sehingga harus mencari orang lain. Namun mereka tetap tak bisa saling melupakan dan terjebak dalam hubungan mantan tapi mesra.

7. Teman Tapi Mesra (TTM)

TTM sering disebut dengan Friends With Benefits (FWB). Kalian berdua saling menyukai satu sama lain, dan tertarik secara seksual namun tidak mau melibatkan rasa cinta. Kalian tidak ingin masuk ke jenjang lebih serius karena mungkin salah satu pihak sudah punya pasangan tetap, sehingga sulit untuk dibawa serius. Atau bisa jadi keduanya memang tak mau pusing memikirkan komitmen. Hanya untuk menikmati afeksi dan bersenang-senang.

