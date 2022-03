5 CARA mengobati sakit tenggorokan saat puasa penting Anda ketahui sebelum memasuki bulan Ramadan 2022. Karena, pada saat berpuasa, tentunya tubuh kekurangan cairan dan tenggorokan kering ketika cuaca panas.

Cuaca panas seringkali mengakibatkan bakteri atau virus akan mudah masuk ke dalam tubuh. Virus atau bakteri akan menyebabkan pembengkakan di tenggorokan sehingga akan muncul rasa sakit.

Ciri-ciri orang yang terkena radang tenggorokan yaitu, suhu tubuh meningkat, tenggorokan menjadi nyeri dan sulit menelan, dinding tenggorokan berubah menjadi merah dan timbul bercak putih, serta kelenjar getah bening yang berada di leher mengalami pembengkakan.

Agar hal tersebut tidak terjadi, ada baiknya Anda melakukan pencegahan. Melansir laman Steemit pada Rabu (30/3/2022), berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi sakit tenggorokan selama bulan puasa, yang bisa dilakukan waktu sahur dan berbuka.

5. Vitamin C

(5 Cara Mengobati Sakit Tenggorokan saat Puasa, Foto: Timesofindia)

Vitamin C yang didapat dari makanan dan minuman tertentu dapat membunuh bakteri penyebab sakit tenggorokan. Selain mengatasi sakit tenggorokan, kandungan vitamin C juga bisa membuat daya tahan tubuh meningkat. Makanan yang kaya vitamin C antara lain jeruk, jambu biji merah, kiwi, stroberi, anggur dan lain sebagainya.

BACA JUGA :Â 5 Tips agar Olahraga Gak Bikin Lemas saat Puasa Ramadan

4. Bilas dengan Air Garam

Lakukan saat berbuka puasa atau saat sahur. Garam mengandung sifat anti-inflamasi. Yang sifatnya inilah yang mampu mengatasi sakit tenggorokan. Cara membuatnya cukup mudah. Anda cukup memasukkan garam secukupnya ke dalam air hangat.

Untuk hasil yang maksimal tambahkan madu ke dalam campuran tersebut. Jika Anda melakukan hal ini secara rutin, maka pembengkakan di tenggorokan bisa teratasi.

BACA JUGA :Â 5 Tips Jalani Puasa Ramadan untuk Mualaf, Dijamin Kuat Sampai Adzan Magrib!

3. Penuhi Kebutuhan Cairan

(5 Cara Mengobati Sakit Tenggorokan saat Puasa, Foto: Timesofindia)

Disarankan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Anda bisa membagi waktu minum air putih, apakah itu saat berbuka puasa, malam hari atau sahur. Dengan minum cukup air, tenggorokan tidak akan terasa kering dan rasa sakit akan teratasi.

2. Istirahat yang cukup Selain cara-cara di atas, untuk mengatasi sakit tenggorokan saat puasa Anda memiliki waktu istirahat yang cukup. Waktu istirahat yang cukup pada malam hari, atau Anda bisa tidur siang sekitar 30 menit. Dengan beristirahat dapat membantu tubuh dalam melawan penyakit atau virus yang menyebabkannya. 1. Kurangi konsumsi gorengan

Makanan yang dimasak dengan cara digoreng banyak mengandung minyak, makanan ini sebaiknya dihindari saat sakit tenggorokan agar rasa sakitnya tidak semakin parah.