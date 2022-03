JUARA MasterChef Indonesia Season 1 Lucky Andreono meninggal dunia Selasa 29 Maret 2022, pukul 19.00 WIB. Kepergian Chef Lucky untuk selamanya menyisakan duka mendalam bagi Chef Juna maupun kontestan MasterChef Indonesia lainnya.

Chef Juna yang merupakan juri MasterChef Indonesia merasa kehilangan salah seorang juru masak terbaik yang lahir dari ajang MasterChef Indonesia. Ia pun berharap Chef Lucky damai di sisi-Nya sekarang.

"Rest in peace, Champ. God bless your soul," ungkap Chef Juna menanggapi kabar duka meninggalnya Chef Lucky.

Pernyataan Chef Juna tersebut disampaikan di kolom komentar akun Instagram @masterchefina yang memberikan kabar duka. Sebanyak 444 likes diberikan netizen untuk komentar duka Chef Juna atas meninggalnya Chef Lucky.

Terpantau di sana juga beberapa komentar dari kontestan MasterChef Indonesia lainnya, seperti Nadya, Jesselyn, hingga Desi. Bahkan, Chef Desi mengatakan bahwa kabar meninggalnya Chef Lucky ini amat mengejutkan dirinya dan pastinya banyak orang di luar sana.

"Shocking! Shocking news! Rest in peace my dear brother Chef Lucky. May God comfort the family," tulis Chef Desi yang merupakan pemenang MasterChef Indonesia Season 2.

Pesan haru juga disampaikan runner-up MasterChef Indonesia Season 1 Chef Agus Sasirangan. Ia bahkan bercerita bahwa kepergian Chef Lucky ini amat membuatnya sedih. "Rest in peace, sahabat. Sahabat 1 kamar, 1 panggung Grand Final MasterChef Indonesia Season 1. Rest in peace Chef Lucky," ungkap Chef Agus Sasirangan. Banyak orang kehilangan Chef Lucky. Semoga kini almarhum sudah tenang di sisi-Nya dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin. Rest in Peace Chef Lucky Andreono.