NITA Gunawan mendadak jadi sorotan publik usai videonya bersama Raffi Ahmad viral di media sosial. Pasalnya, dia diduga menjadi orang ketiga alias selingkuhan suami Nagita Slavina oleh netizen. Terlebih, Nita kedapatan menyambangi beach club milik Raffi di Bali.

Bukan tanpa alasan, dalam video yang beredar, Raffi tampak menggoda dan mencolek Nita Gunawan dengan centil, bahkan melemparkan pandangan genit. Sontak saja video itu membuat heboh publik. Kendati demikian, baik Raffi maupun Nita belum memberi klarifikasi terkait video tersebut.

Terlepas dari isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, nama Nita Gunawan memang sudah populer sebagai selebgram serta MUA yang juga seorang model. Bahkan, kini Nita sering wara-wiri di berbagai program TV

Parasnya yang cantik dan tubuhnya yang semampai sukses mencuri perhatian publik. Tak jarang, netizen menyebutnya sangat mirip dengan penyanyi Agnez Mo. Seperti apa sosoknya? Intip enam potret seksinya berikut ini, dikutip dari Instagram @nitagunawan09, Kamis (31/3/2022).

1. Selfie seksi

Nita Gunawan memang cukup eksis di Instagram. Di sini, dia berpose selfie dalam balutan jumpsuit spaghetti strap warna krem model halterneck, membuat kulit mulusnya langsung terekspos di kamera. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat dari potretnya ini. Terlebih cahaya lampu yang terang turut menghujani kulit mulusnya. Aura keseksian Nita pun semakin terpancar kala berpose fierce sambil menutupi area dada. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik peach, Nita Gunawan tampak begitu memesona. "Tatapanmu mengalihkan pandangan ku," tulis tom**.

2. Beauty wavy hair

Jika sebelumnya Nita Gunawan hanya memakai tank top, kali ini dia membalutnya dengan kemeja pink bermotif tartan, tapi sengaja dibiarkan melorot untuk memberi kesan seksi yang modis. Yap, tentu saja bahu mulusnya langsung menjadi sorotan. Terlebih rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai ke arah samping. Posenya yang sedikit membungkuk juga memberi kesan seksi tersendiri di potret ini. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik pink yang cerah, wajah Nita tampak lebih fresh nan memesona. Apalagi sambil tersenyum lebar seperti ini. Nita Gunawan memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik. "Senyum nya manis amat sih," tulis nag**.

3. Cute outfit

Nita Gunawan tampil seksi memadukan gingham bralette top biru dengan celana putih yang sedikit menerawang. Yap, terlihat samar celana biru yang juga bermotif gingham turut dipakai oleh Nita. Aura keseksiannya pun semakin menyala kala rambutnya dibiarkan tergerai ke samping. Leher jenjang dan bahu mulus yang terekspos sukses membuat netizen gagal fokus. Terlebih belahan dada Nita juga ikut mengintip dari outfitnya yang ketat. Dilengkapi aksesori anting dan kalung emas, penampilan Nita pun semakin berkelas. So gorgeous! "Agnes mo banget ini mah," tulis ell**.

4. Beautiful in white

Pesona Nita Gunawan terlihat lebih berseri dalam balutan outfit bernuansa putih. Dia memadukan tank top putih dengan setelan piyama bermotif yang sengaja melorot untuk memberi kesan seksi yang effortless. Kulit mulusnya pun langsung terpampang di kamera. Apalagi setelan piyama itu dilengkapi celana super pendek yang tampak begitu nyaman dipakai. Memaksimalkan gayanya, Nita juga merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik pink agar lebih segar. Alis yang on fleek serta highlighter yang on point pada tulang hidung membuat pesonanya semakin bertambah. Sambil berpose fierce memamerkan kulit mulus, Nita Gunawan tampak begitu seksi.

5. Elegant style

Nita Gunawan tampil elegan mengenakan tank top rajut biru dongker yang dibalut blazer hitam. Dia memadukan outfitnya dengan high waist pants warna krem beraksen kancing bergaya kekinian. Blazer yang sengaja dibuka ini membuat area dadanya menjadi sorotan di kamera, tak terkecuali leher indahnya. Aura keseksiannya semakin bertambah kala rambut bergelombangya dibiarkan menjuntai ke samping. Dengan pulasan makeup korean look dan lipstik peach yang cerah, Nita Guawan tampak begitu menawan. Apalagi sambil berpose fierce seperti ini. So hot!

6. Semi formal style

Nita Gunawan tampil begitu memukau dalam balutan outfit semi formal. Kali ini, dia memadukan tank top rajut hitam dengan setelan blazer hijau tosca dan high waist beraksen tali di sisi depan. Hanya saja Nita memilih melepas blazernya karena merasa gerah, melihat cuacanya yang cerah. Rambutnya pun dicepol rapi tanpa menyisakan poni agar lebih sejuk. Tentu saja kulit mulus dan lehernya yang jenjang langsung terekspos di kamera. Aura keseksiannya pun semakin terpancar kala Nita mengeluarkan ekspresi fierce serta tatapan mata yang tajam. Apalagi pengambilan angle foto dari samping ini membuat lekuk tubuhnya terpampang nyata. Dengan pulasan makeup korean look dan lipstik peach, Nita Gunawan tampak begitu memesona. Lagi-lagi, dia disebut mirip Agnez Mo oleh netizen. "Mukanya Mirip agnezmo," tulis dany**.