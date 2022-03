NAMA Livy Renata kian dikenal publik setelah wara-wiri tampil di channel Youtube konten kreator Indonesia. Paras cantik dan kepolosan Livy Renata sukses membuat banyak orang jatuh hati, terutama kalangan pria.

Selain paras cantik, gamer berusia 20 tahun ini juga kerap tampil seksi dengan gayanya yang stylish. Tengok saja foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya satu ini.

Livy Renata tampil simpel namun tetap seksi mengenakan crop top ruffle putih bermotif floral. Alhasil, perut rata dan kulit mulus wanita keturunan Taiwan itu terpampang nyata di kamera.

Apalagi Livy memadukan outfitnya dengan celana legging hitam ketat. Lekuk tubuh langsing Livy pun ikut tersorot di potret ini.

Selain itu, gaya rambut Livy juga terlihat sedikit berbeda di penampilannya kali ini. Livy tampak cute dengan gaya rambut singa alias 'Lion Hair'. "Embracing my lion hair at this point," tulis Livy pada caption.

Dengan geraian rambut lurus sebahu yang sedikit berantakan tersebut, Livy Renata justru terlihat seksi Terik matahari dari sisi samping pun membuat pesonanya semakin berseri. Dia memang tak pernah gagal mencuri perhatian.

"Getting hot n hotter," ujar uncle*****.

"Sumpah Cantik banget Sukses trus Gbu πŸ˜‡," puji @lil_q02***

"Aduuhhh livy😍😍," komen @wldnxnx_***

"Ramah banget buat di pandang 😍," kata @arierachman3***

"Youuu sooo pretty 😍," sanjung @dika_jox***

"So cute❀️," @marketing.every***

(hel)