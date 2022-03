PESONA Dian Sastrowardoyo tampaknya tak memudar termakan usia. Ya, di usianya yang sudah 40 tahun, Dian Sastro justru terlihat semakin cantik dan awet muda.

Hal itu terlihat jelas dalam unggahan terbarunya di Instagram. Pemeran Cinta di Ada Apa Dengan Cinta? ini membagikan outfit of the day (OOTD) yang kekinian kala pergi ke kantor sembari mengajak publik mengenakan kain batik dalam sehari-hari.

"Let's go to work. #mariberkain #berkaingembira #surjankebaya #Iwanttowearkebayaonadailybasis #wearkainandoxfords," tulisnya dalam keterangan, Kamis (31/3/2022).

Dian Sastro memang dikenal dengan sebagai aktris yang sangat mendukung produk lokal karya anak bangsa. Dian juga menjadi salah satu artis dalam negeri yang sangat ikonik karena mix and match yang tak pernah gagal dalam berbusana.

Lihat saja foto ini. Dian Sastro tampil simpel memadukan blus putih yang panjang sebelah dengan lilitan kain batik dan sepatu pantofel bertali warna hitam. Meski sekilas terlihat simpel, tapi gaya Dian Sastro ini tampak begitu kece, bukan?

BACA JUGA : Ultah Ke-40, Ini 5 Potret Dian Sastro yang Tetap Awet Muda bak ABG!

Atasan yang panjang sebelah memang sedang menjadi tren masa kini yang modis di kalangan anak muda. Terbukti, Dian Sastro memang tak pernah ketinggalan zaman soal mix and match busana, tapi tetap harus ada unsur lokal sebagai identitas bangsa, seperti kain batik yang dikenakannya itu. Dian Sastro seolah membuktikan, kain batik tak hanya dipakai untuk kondangan ataupun acara-acara tertentu, tapi juga bisa untuk bergaya sehari-hari. Keren!

BACA JUGA : Potret Dian Sastro Tanpa Makeup, Pesona Kecantikannya Bikin Netizen Meleleh!

Tak kalah mencuri perhatian, model rambut Dian Sastro juga menjadi sorotan. Rambutnya tampak seperti pendek, entah ini memang potongan rambut barunya atau efek dimasukkan ke dalam baju. Intinya, gaya rambut ini membuat wajah Dian Sastro terlihat lebih segar dan awet muda. Ditambah lagi dengan pulasan makeup natural look dan lipstik matte warna nude.

Pesona kecantikan Dian Sastro pun semakin bertambah kala berpose fierce sambil memeluk botol minumnya di depan cermin. Dian Sastro tak terlihat seperti ibu dua anak di potret ini. Gaya fashion yang modis dan kekinian ini membuatnya tampak bak ABG!

Tentu saja netizen langsung terpana melihatnya. Banyak yang memuji pesona kecantikan Dian Sastro, tak sedikit pula yang menyukai OOTD ke kantornya ini.

"Ootd nya keren bingitt," tulis mil****.

"MasyaAllah idola bgt, cantik bgt as always," tulis ino****.

"Cantiknya gak pernah luntur. Kayak ABG," tulis omo****.

"Your looking so beautiful," tulis jas****.

"Idola ku, dari saya kecil sampe sekarang, yang cantik nya engga pernah hilang di makan waktu, .. semangat mba Dian," tulis ber****.

"Panutan🔥🔥🔥," tulis nao****.