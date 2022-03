HYUN Bin dan Son Ye Jin menikah hari ini, Kamis, 31 Maret 2022, pukul 09.00 WIB. Keduanya resmi jadi pasangan suami istri setelah mengucap janji sehidup semati di Aston House, Gwangjang-dong, Seoul.

Pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin sangat dirahasiakan. Meski begitu, foto pernikahan mereka akhirnya rilis ke media sosial.

Akun Twitter @taesdawn26 yang membagikannya. Di unggahan tersebut, si netizen menyatakan bahwa konsep busana pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin memperlihatkan keindahan yang hakiki.

"Mereka terlihat benar-benar menarik dengan kesan kaya, classy, gorgeous. Power couple adalah mereka," kata si netizen dengan nama akun @shls****.

Unggahan tersebut kini jadi perbincangan hangat netizen. Sudah lebih dari 2,5 ribu netizen membagikan ulang unggahan tersebut dengan 4,8 ribu netizen menyukainya.

Dari apa yang terlihat di foto, Hyun Bin dan Son Ye Jin benar-benar tampak serasi. Baju pernikahan bernuansa putih jadi andalan mereka dan ini yang membuat kesan classy begitu kuat terasa.

BACA JUGA :Â 5 Potret Ganteng Hyun Bin si Kapten Ri 'Crash Landing On You'

Hyun Bin tampil ganteng maksimal dengan tuxedo broken white dengan basic kemeja putih. Tak ada dasi atau aksesori apapun yang menghiasi tubuhnya, tapi kesan minimalism seperti itu yang membuat dia makin bersinar.

BACA JUGA :Â 5 Pesona Son Ye Jin, Penakluk Hati Hyun Bin

Hal yang menarik perhatian juga adalah Son Ye Jin men-styling gaun pernikahannya dengan sentuhan edgy sedikit pada bagian pundak. Ya, material sheer putih yang ditempatkan di pundak Jin dibuat tidak simetris dan ini yang bikin dirinya tampak sangat stunning.

Netizen banyak tersipu dengan senyum keduanya yang terlihat sangat tulus. "Her smile is everything," komen netizen.

Ada dua foto yang dibagikan si netizen. Jika sebelumnya konsep foto seperti di luar ruangan dengan dekorasi bunga-bunga, foto satunya memperlihatkan Hyun Bin dan Son Ye Jin berada di dalam ruangan dengan pakaian lebih formal. Ya, tuxedo hitam putih jadi andalan Hyun Bin dan kali ini ada dasi kupu-kupu memaniskan lehernya. Sementara itu, Ye Jin mengenakan A-line dress dengan aksen square-chest pada bagian kerahnya. Super romantic! Bagaimana reaksi netizen melihat foto-foto ini? "Bunda Ye Jin cantik banget. Om Hyun Bin juga ganteng banget. Happy wedding buat kalian," komen @noviarheta***. "Dari drama sampai ke real life. Aaaa games!" ungkap @youtlatterco****. "Nangis! Cakep banget keduanya. Happy wedding," tulis @adinda****.