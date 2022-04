GISELLA Anastasia alias Gisel mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram. Gisel terlihat semakin seksi dengan body goals-nya.

Gisel membagikan momen dirinya sedang melakukan latihan pilates di ruangan senam. Gisel tampak melakukan gerakan pilates yang memperlihatkan kelenturan tubuhnya.

Untuk outfit, Gisel tampil dalam setelan busana sportwear. Dia mengenakan sport bra warna nude yang dipadukan legging sporty hitam.

Usai melakukan gerakan pilates, Gisel tak lupa untuk berswafoto alias selfie. Gisel tampak cantik melakukan mirror selfie dengan rambut dikuncir.

Tak hanya cantik, body goals Gisel juga terpampang nyata. Terlihat pinggang Mama Gempi begitu ramping dan perutnya juga rata plus berotot.

Penampilan mantan istri Gading Marten itu pun menjadi terlihat seksi. Tak heran jika predikat hot mom kerap melekat pada perempuan berusia 31 tahun tersebut.

Unggahan foto Gisel pun langsung dibanjiri komentar netizen. Hampir sebagian besar netizen gagal fokus melihat penampilan Gisel.

"Very pretty hot figure babe ❤️❤️❤️," komen @steven9018wi***

"My idol is so beautiful 😍," ujar @marto3***

"Gisel tambah cantik aja .....love u gisel.......❤️❤️❤️❤️😍😍😍," timpal @zuhdi.ari***

"Gisel artis indonesia paling perfect 👏," puji @jokerde***

"Npe langsing bunda ku ni kini," tutur @m_rzky.d***

"Ramping bnget ka😍," sambung @vianafara_vin***

"Pusing liatnya," kata @pandu***

"Ngeliyuk ya sayyyyu😍❤️," celetuk @hanisa***

