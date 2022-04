MAUDY Ayunda ditunjuk menjadi Jubir Presidensi G20 Indonesia. Hal ini membuat sosok Maudy Ayunda menjadi sorotan.

"Sungguh sebuah kehormatan ditugaskan menjadi bagian tim Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia. Terima kasih. Humbled and excited to learn and play a role in such a historic moment for Indonesia," ungkap Maudy Ayunda dalam caption video momen dirinya berbicara di podium yang diunggahnya ke akun Instagram.

Maudy Ayunda memang tak hanya dikenal sebagai artis berparas cantik, tetapi juga berprestasi. Salah satunya dalam hal pendidikan. Artis kelahiran Jakarta 19 Desember 1994 tersebut merupakan lulusan S-2 Stanford University di Amerika Serikat.

Cantik dan cerdas membuat Maudy Ayunda memiliki daya pikat yang membuat banyak terpesona. Apalagi kala Maudy Ayunda tampil dalam balutan busana tradisional. seperti yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya berikut ini.

Anggun pakai kebaya kutubaru pink





Selanjutnya ada potret anggun Maudy Ayunda mengenakan kebaya kutubaru berwarna pink. Kebaya rancangan Didiet Maulana tersebut memiliki potongan bahan yang menghubungkan sisi kanan dan kiri badan.

Selain itu, Maudy juga memakai selendang sutera yang disampirkan di bahu. Terdapat juga bros dan kalung antik dari tahun 1930-an sebagai aksesoris. Dia juga memakai kain batik bernuansa hitam dengan motif bunga dan burung.

Kebaya merah





Maudy Ayunda terlihat begitu cantik dan anggun dalam balutan busana kebaya model kutubaru warna merah bold. Dia memadukannya bersama rok kain motif Batik warna coklat gelap, ditambah aksen obi warna ungu eggplant.

Penampilan Maudy terlihat semakin elegan dengan tatanan rambut gaya up-do, rambut hitam panjangnya ditata dengan style cepol modern dan pulasan makeup flawless di paras cantiknya.

Berbatik ria





Ini adalah momen saat perayaan Hari Batik Nasional, 2 Oktober 2021. Maudy berbatik ria saat acara upacara wisuda kelulusan dirinya di universitas kala itu.

Maudy tampil ayu dalam balutan atasan batik model sleveless warna putih biru yang cerah khas Cirebon, dipadukan bersama kain lilit batik warna biru keabu-abuan. Gaya outfit batik modifikasi modern ala Maudy yang terlihat kekinian tapi tetap santun dan elegan ini pun, langsung menuai pujian dari para netizen.

Anggun dengan kebaya brokat

Selanjutnya ada potret Maudy Ayunda tampil anggun mengenakan kebaya brokat warna pink dengan model ilussion neck. Maudy memadukannya dengan rok kain batik warna coklat yang membuatnya semakin menawan. Mempesona netizen pakai batik

Kali ini Maudy Ayunda kembali mengenakan batik modern warna biru. Dia memadukannya dengan bawahan kain warna merah. Maudy tampak anggun berdiri tegap berpose menangkupkan kedua telapak tangannya sejajar dengan perut. Penampilannya pun membuat netizen terpesona. "Ser ser banget hati gue lihat lo pake kebaya gini, Mod," ungkap @budi*** "Adem lihatnya, kayak ubin masjid," ujar @chnd***.