NAMA Nita Gunawan mendadak jadi sorotan, setelah digosipkan memiliki hubungan mesra dengan Raffi Ahmad. Para netizen pun berusha mengungkap siapa sosok Ntia Gunawan.

Bukan tanpa alasan, dalam video yang beredar, Raffi tampak menggoda dan mencolek Nita Gunawan dengan centil, bahkan melemparkan pandangan genit. Sontak saja video itu membuat heboh publik. Kendati demikian, baik Raffi maupun Nita belum memberi klarifikasi terkait video tersebut.

Terlepas dari isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, nama Nita Gunawan memang sudah populer sebagai selebgram serta MUA yang juga seorang model. Bahkan, kini Nita sering wara-wiri di berbagai program TV

Parasnya yang cantik dan tubuhnya yang semampai sukses mencuri perhatian publik. Tak jarang, netizen menyebutnya sangat mirip dengan penyanyi Agnez Mo. Pesona Nita Gunawan terlihat lebih berseri dalam balutan outfit bernuansa putih.

Dia memadukan tank top putih dengan setelan piyama bermotif yang sengaja melorot untuk memberi kesan seksi yang effortless. Kulit mulusnya pun langsung terpampang di kamera. Apalagi setelan piyama itu dilengkapi celana super pendek yang tampak begitu nyaman dipakai.

Memaksimalkan gayanya, Nita juga merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik pink agar lebih segar. Alis yang on fleek serta highlighter yang on point pada tulang hidung membuat pesonanya semakin bertambah. Sambil berpose fierce memamerkan kulit mulus, Nita Gunawan tampak begitu seksi.

(mrt)