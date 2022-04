BAHAN baku kuliner khas Indonesia yaitu santan telah dilirik Bulgaria. Salah satunya high fat desiccated coconut yang bisa dikreasikan untuk berbagai masakan tradisional Indonesia seperti rendang.Ā

Beragam kuliner Indonesia yang memakai bahan baku santan tersebut mulai dari rendang, soto, gulai hingga minuman tradisional berbahan santan. Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan produk kuliner kebanggaan Indonesia rendang berkontribusi pada nilai ekspor sebanyak USD 2 miliar di 2024.

"Seperti yang dikatakan Om @williamwongso, mungkin kita tidak bisa mengekspor dagingnya, tapi bumbu, rempah-rempah dan teknologi pengolahannya bisa kita kuasai," ujar Sandi dalam Instagram.Ā

Hal ini pun disambut baik oleh Pakar Kuliner William Wongso. Dia berterima kasih kepara Menparekraf karena sudah mensupport kuliner rendang yang kini dilirik Bulgaria.

"Terima kasih Pak MenPar @sandiuno supportnya dan sukses buat Pak Dubes @iwan.bogananta atas terobosan utk kerjasama produksi rendang dg Bella Bulgaria. Onde mande, rancak Bana.. Rendang Goes To Europe!."

"Bersama master kuliner Nusantara Om @williamwongso, semalam saya melaunching "Rendang Goes To Europe", sebagai langkah konkret kami untuk membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di sektor kuliner melalui program Indonesia Spice Up The World," tambahnya.

Di siniĀ Sasa ditunjuk menjadi pemasok bahan baku utama bagi pabrik rendang pertama di Bulgaria yang digagas bersama oleh pakar kuliner Indonesia Bapak William Wongso,Ā P.I.C.Co, dan Dubes Iwan Bogananta. Presiden Direktur PT Rodamas Inti Internasional Hadi SantosoĀ optimistis bahwa kreasi kuliner dariĀ high fat desiccated coconut akan disukai masyarakat dunia. Khususnya di Bulgaria untuk saat ini.Ā "Kami juga akan mengenalkan dan memasarkan produk-produk lainnya di Bulgaria, sekaligus mendukung program pemerintah untuk mempopulerkan kuliner Indonesia ke masyarakat internasionalĀ (Spice Up The World),ā€ kata Hadi. Perwakilan dariĀ P.I.C.CoĀ Group Bella Bulgaria Dimitri ingin lebih mengenal beragam kulinerĀ Indonesia. Juga santan sebagai bahan baku yang bisa dikreasikan ke dalam berbagai resep makanan.Ā ā€œĀ High fat desiccated coconutĀ ini nantinya merupakan raw material untuk produksi beberapa produk makanan dan mengembangkan produk makanan IndonesiaĀ ā€˜Rendang Goes Europeā€™,"Ā kata Dimitri.