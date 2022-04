UMAT Muslim wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saat berpuasa kurang lebih selama 13 jam, bukan hanya kesehatan dan kebersihan mulut yang harus dijaga.

Tapi, menjaga kesehatan tenggorokan selama berpuasa juga sama pentingnya. Sebab tenggorokan sakit dan kering akan membuat ibadah puasa menjadi tak nyaman.

Agar berpuasa bisa nyaman dan khusyuk tidak terganggu tenggorokan kering apalagi sampai terasa sakit. Ada sederet hal yang boleh dan tidak dilakukan saat sahur dan berbuka puasa. Seperti dijelaskan, Dr. Selfiyanti Said Mkes.,SpTHTKL saat dihubungi belum lama ini, berikut paparan do and don’ts saat sahur dan berbuka puasa agar terhindar dari sakit tenggorokan selama berpuasa, Jumat (1/4/2022).

Do :

1. Konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung antioksidan, vitamin, mineral, serta air yang bisa meningkatkan produksi air liur. Konsumsi sayuran hijau, seperti bayam, brokoli, wortel, dan seledri yang bisa dimasukkan ke dalam menu sahur dan berbuka puasa. Selain sayur, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, seperti apel, jeruk, melon, semangka, dan nanas.

2. Jaga kebersihan mulut dengan rutin sikat gigi tiga kali sehari. Setelah berbuka puasa, sebelum tidur dan setelah santap sahur.

3. Minum air mineral yang cukup, jangan sampai kurang cairan.

Don't :

1. Hindari mengonsumsi makanan yang terlalu manis dan mengandung garam tinggi saat berbuka dan sahur.

2. Kurangi makanan yang berefek menyebabkan panas tenggorokan. Contohnya makanan pedas dan tinggi lemak.

3. Jangan minum air teh, kopi, dan soda. Teh, kopi dan air soda mengandung kafein, kafein inilah yang bisa menghilangkan kadar air dalam tubuh. Makin sedikit kadar air di tubuh kita akan semakin cepat haus, makin terasa kering pula tenggorokan.

4. Hindari heavy dinner, menu makanan buka puasa yang disantap malam hari (sebagai makan malam) dengan porsi banyak dan besar.

