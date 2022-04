JAKARTA- 7 tim terbaik dari babak Play-Ins Free Fire Indonesia Masters 2022 Spring telah terpilih untuk melanjutkan perjuangan mereka di babak Grand Finals yang akan dilangsungkan pada Minggu (10/4) mendatang. Aura Ignite, Madura Prime Esports, Bonafide Esports, Onic Olympus, Tangcity Esports, GPX & G Arsy Aphrodite, adalah tujuh tim yang akan bertanding melawan SES Alfaink, Echo Esports, First Raiders Eclipse, Island of Gods & Rebellion Tabor untuk menjadi juara FFIM 2022 Spring dan menjadi perwakilan kedua Indonesia di FFWS 2022 Sentosa.

Babak Play-Ins FFIM 2022 Spring dibuka dengan gemilang oleh Aura Ignite. 3 Booyah yang mereka dapatkan pada pertandingan Sabtu (2/4) kemarin menjadi bukti keberhasilan transfer pemain yang mereka lakukan pada akhir musim FFML Divisi 1 kemarin. Solidnya formasi pemain Aura Ignite, membuat mereka menjadi pemuncak klasemen babak Play-Ins FFIM 2022 Spring dengan raihan total poin sebesar 104 poin. Selisih 36 poin dengan Madura Prime Esports yang menduduki peringkat 2 klasemen menjadi bukti betapa dominannya Aura AimGod dan kawan-kawan pada babak Play-Ins FFIM 2022 Spring hingga berhasil menciptakan selisih poin yang sangat besar.

GPX yang tak menurunkan GPX.Dvitoo pada pertandingan kemarin, tampak sedikit kesulitan menghadapi dominasi Aura Ignite dan keagresifan Madura Prime Esports serta konsistensi permainan dari Bonafide Esports & Onic Olympus sehingga harus pasrah di posisi enam klasemen, di bawah Tangcity Esports yang meski memiliki total poin yang sama dengan GPX namun memiliki jumlah kill yang lebih banyak dibanding GPX. Sang Runner Up FFAC tahun lalu, tampak belum bisa kembali menunjukan performa apik mereka seperti yang berhasil mereka tunjukan pada minggu awal FFML Season V Divisi 1. Hal yang sama juga ditunjukan oleh G Arsy Aphrodite, sang juara FFML Season V Divisi 2, G Arsy Leem dan kawan-kawan tampak bersusah payah untuk menjadi tim terakhir yang lolos ke babak Grand Finals FFIM 2022 Spring dengan perolehan poin sebanyak 58 poin. .

Berikut adalah rekap tim-tim yang berhasil mendapatkan Booyah pada babak Play-ins Sabtu lalu.

FFIM 2022 Spring - Play-Ins





12 tim akan berlaga pada babak Grand Finals untuk meraih gelar juara Free Fire Indonesia Masters 2022 Spring dan mendapatkan kesempatan untuk menuju FFWS 2022 Sentosa. Babak Grand Finals akan diadakan pada Minggu, 10 April mendatang dan dapat disaksikan di YouTube Free Fire Esports Indonesia pada pukul 11:30 Siang & 12:00 Siang di GTV.

Penyelenggaraan rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Spring turut didukung oleh Pasta Crunch dan AMO CSD dari nabati group selaku sponsor utama. Cau Khun selaku Marketing Manager Nabati mengungkapkan, "sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat berkolaborasi dengan game terpopuler selama beberapa Tahun berturut-turut, Free Fire! Free your imagination & Thirst with us!".

Turnamen Free Fire Esports 2022 Spring juga didukung oleh Big Rolls dan Sukro.

