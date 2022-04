GRUP boyband asal Korea, BTS, akhirnya tampil dengan formasi di ajang Grammy. Sebelumnya, para ARMY, julukan untuk fans BTS, sempat khawatir lantaran salah satu personel BtS Jungkook, harus Isoman karena positif Covid-19.

Melenggang di atas karpet merah, BTS tampil memukau dengan gaya busana formal warna warni. Ya, antarmember BTS menggunakan tone warna yang tidak sama.

Terlihat di sana ada yang mengenakan suit all white, coklat tua dan coklat muda, bahkan ada yang tampil charming dengan suit navy. Keberagaman warna ini yang bikin look BTS di Grammy Awards 2022 berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Reaksi netizen pun langsung heboh dan seketika unggahan Variety tersebut kini jadi buah bibir netizen di Twitter. Saat berita ini dimuat di MNC Portal, dalam 15 menit saja video sudah ditonton lebih dari 1,3 juta kali dengan likes yang diterima sebanyak 118 ribu.

So, seperti apa komen netizen dan ARMY melihat tampilan BTS di Grammy Awards 2022?

"They look so expensive OMG!," kata @Taeisjimin****.

"Mereka bukan manusia, mereka karya seni terindah!" puji @pinkshole****.

"Oh wow! They look so amazing," ungkap @xVanessa_Lo****

"OMG! They look so good," komen @Junguggie*****.

"Tidaaaak! Mereka terlihat sangat sempurna. Saya tak bisa memejamkan mata saya," cuit @naivecha***.

