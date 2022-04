LADY Gaga menghadiri Grammy Awards 2022. Tampilannya di red carpet menyita perhatian, bukan karena 'weird-style' seperti biasanya dia tampil, tapi kali ini Gaga bergaya sangat elegan dan luxury.

Ya, Lady Gaga datangi Grammy Awards 2022 dengan dress hitam rancangan Giorgio Armani Privé. Dress tersebut memiliki detail 'sweeping white train' yang menyembul keluar dari pinggang kanannya.

Aksen tersebut yang kemudian membuat gaya Lady Gaga jadi lebih anggun, beda dari biasanya. Ya, mungkin ini efek dari album 'Love for Sale' bersama Tony Bennett yang dibawa Gaga di Grammy Awards 2022.

Tak berhenti di situ, Lady Gaga pun terlihat menawan dengan perhiasan yang menurut laman ET Online merupakan perhiasan rancangan Tiffany & Co. Perhiasan itu meliputi anting dan kalung.

Kalung yang dikenakan Gaga sangat statement. Jika dilihat lebih dekat, kalung Gaga berbentuk kelopak daun bertabur berlian. Sementara itu, antingnya berbentuk bunga dengan mata berlian berwarna coklat.

BACA JUGA : Potret Memukau BTS, Olivia Rodrigo hingga Billie Eilish di Grammy Awards 2022

Hal lain yang patut diapresiasi adalah gaya rambut Gaga. Ya, dia memperlihatkan sisi mature-nya di gaya rambut kali ini. Kesan bergelombang classy-hair di bagian depan rambut membuatnya terlihat sangat sempurna.

BACA JUGA : Olivia Rodrigo Borong 3 Piala Grammy Awards 2022: Mimpiku Jadi Nyata!

Bisa dikatakan, ini adalah salah satu tampilan terbaik Lady Gaga versi simple-suit. Lewat kesederhanaan di gaya ini, Gaga memperlihatkan nilai dirinya yang beda dari biasanya. So good!

Di tahun ini, Lady Gaga masuk nominasi Grammy Awards 2022 di kategori Record of the Year, Best Music Video, dan Best Pop Duo/Group Performance. Sementara itu, album 'Love For Sale' masuk di beberapa nominasi juga seperti Best Traditional Pop Vocal Album, Album of the Year, Best Engineered Album and Non-Classical.

(hel)