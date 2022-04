ATLET atletik Darya Klishina memiliki segudang prestasi di usianya yang masih muda. Dia pernah meraih medali emas di Kejuaraan Dunia Atletik Junior dan Kejuaraan Eropa Olimpiade Junior pada 2007.

Darya Klishina juga mengukir rekor dengan lompatannya yang sejauh 7,03 meter pada 26 Juni 2010. Bukan hanya di level junior, di level senior pun Klishina sukses meraih medali perak di Kejuaraan Dunia Atletik Dunia 2017. Bakatnya sebagai atlet atletik memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya, paras cantik dan tubuh semampai Darya Klishina juga ikut mencuri perhatian. Bahkan, pesepakbola Cristiano Ronaldo pun sempat terpikat dengannya. Seperti apa sosoknya? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @dariaklishina.

Beauty wavy hair

Atlet atletik Darya Klishina tampak begitu cantik dengan model rambut wavy hair. Yap, rambut pirang yang bergelombang ini memberi kesan mature nan girly yang manis pada wajahnya. Agar lebih maksimal, dia juga memakai kacamata gaya berwarna hitam sebagai aksesori.

Meski busananya simpel hanya memakai tank top hitam, tetapi pesona Darya tetap saja terpancar. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. So pretty!

Simple and elegant

Atlet atletik Darya Klishina tampil simpel memadukan blus floral dengan long coat hitam dan celana jeans hitam. Tak lupa, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik nude agar gayanya semakin maksimal. Sementara rambut pirangnya dibiarkan tergerai lurus dan menjuntai ke depan agar lebih manis.

Dipadukan dengan tas hitam polos, gaya Darya Klishina pun terkesan simpel namun tetap elegan di sini. Sambil tersenyum manis dan memainkan rambut, Darya Klishina tampak begitu menawan. So gorgeous!

Beauty straight hair

Atlet atletik Darya Klishina tampak begitu cantik dengan geraian rambut indahnya. Tak lupa, aksesori kacamata pun turut dipakai untuk memberi kesan fancy yang elegan. Dipadukan dengan kemeja pink dan pulasan makeup natural look, pesona Darya pun semakin terpancar. Apalagi dengan geraian rambutnya yang indah, Darya Klishina tampak begitu memesona. "SENYUM INDAH," kata will****.

Cute leopard dress

Atlet atletik Darya Klishina tampil anggun dalam balutan gaun bermotif leopard. Dia memadukan outfitnya dengan open toe flat sandals berwarna krem agar kuku cantiknya tetap terpampang di kamera. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy agar lebih memesona.

Sambil tersenyum manis dan menyilang kaki, Darya Klishina sukses menghipnotis pandangan penggemarnya. "You are so amazing," kata wock****.

Sexy with slit dress

Darya Klishina tampil elegan dalam balutan slit dress cokelat. Yap, potongan tinggi pada sisi samping dari gaun itu membuat gayanya terkesan seksi di sini. Terlebih pengambilan angle foto dari samping ini mengekspos jelas lekuk tubuh langsingnya.

Tali spaghetti yang tipis dari gaun itu pun semakin mendukung aura keseksian sang atlet. Dipadukan dengan high heels krem yang tinggi, pesona kecantikan Darya pun semakin terpancar maksimal. Perfect!

Beautiful in white

Darya Klishina tampak begitu cantik dengan model rambut kepang satu. Memaksimalkan gayanya, dia juga memakai aksesori kacamata hitam sebagai pelengkap. Dalam balutan fringe swim cover up dress putih, aura keseksian sang atlet pun semakin terpancar di potret ini.

Apalagi bikini yang dikenakan Darya terlihat samar di kamera. Sambil berpose candid di atas kapal, Darya Klishina tampak begitu menawan. "Absolutely fantastic," kata ogb****.