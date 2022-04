SEDERET selebriti tampil memukau di perhelatan Grammy Awards 2022, Las Vegas, Senin (4/3/2022). Salah satu nama yang menjadi perbincangan adalah Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo akhirnya tampil mencuri perhatian di ajang besar. Di Grammy Awards 2022 ini, Olivia mengenakan sleek black bodycon dress dengan gaya off-the-shoulder neckline yang dipadukan dengan elbow-length black gloves.

Kesan gothic dan edgy sepertinya ingin diperlihatkan Olivia, makanya aksesori choker necklace menjadi pilihannya. Riasan wajahnya pun mendukung kesan gothic tersebut, meski bibirnya diulas lipstik glossy pink.

Penampilan Olivia Rodrigo pun menjadi terlihat bak gothic princess yang cantik dan menawan. Tak hanya penampilannya yang mencuri perhatian di red carpet, Olivia Rodrigo juga memborong piala Grammy 2022.

BACA JUGA : Olivia Rodrigo Borong 3 Piala Grammy Awards 2022: Mimpiku Jadi Nyata!

Pelantun Drivers License itu diketahui memenangkan tiga kategori Best Pop Solo Performance, Best New Artist, dan Best Vocal Album. Dia dinominasikan dalam tujuh nominasi, namun hanya membawa pulang tiga piala.

"Terima kasih lagi untuk Recording Academy, terima kasih untuk semua fans yang mendengarkan musik saya dan benar-benar mengubah hidup saya dari 2 tahun lalu," kata Olivia di pidato kemenangannya, dikutip MNC Portal dari Yahoo Entertainment, Senin (4/4/2022).

BACA JUGA :

Olivia juga menghaturkan terima kasih kepada orangtuanya yang sudah membesarkan dia dan mendukung penuh segala keputusannya di dunia musik ini.

"Saat usia saya 9 tahun, saya bilang ke ibu saya saya mau jadi atlet senam Olimpiade meskipun saya tidak bisa jungkir balik dan dia pikir saya bercanda, tetapi saya amat defensif dan minggu berikutnya ketika saya mengatakan kepada ibu saya bahwa saya akan menang di Grammy, dia mendukungnya meski saya yakin dia berpikir hal yang sama bahwa ini hanya mimpi anak kecil. Ternyata mimpi besar itu menjadi kenyataan sekarang," kata Olivia Rodrigo.

Di kesempatan itu juga Olivia berterima kasih kepada ayahnya yang selalu mendukung kariernya dan yang selalu membuatnya bangkit dari kegagalan. "Ini semua untuk orangtua saya," tambah Olivia.

(hel)