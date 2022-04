JUSTIN Bieber jadi salah satu musisi dunia yang hadir di perhelatan Grammy Awards 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat. Tidak hanya hadir sebagai salah satu nominasi, di Grammys 2022 kali ini Justin juga tampil sebagai salah satu pengisi acara.

Menghentak panggung Grammy, Justin membawakan lagu hitsnya, Peach. Penampilan Justin membawakan lagu Peach tersebut menarik perhatian para netizen di linimasa sosial media. Mengutip Page Six, Senin (4/4/2022) para netizen ramai membicarakan outfit yang dikenakan Justin di atas panggung.

Justin mengenakan hoodie sweatshirt hitam sebagai atasan dan celana kulit hitam sebagai bawahan dan topi baseball sebagai aksesori. Celana kulit hitam mengilap yang dipakai Justin tersebut, disebut para netizen sebagai outfit yang membuat bingung.

Apakah yang tampil di atas panggung Grammy adalah seorang Justin Bieber atau Ross Geller, salah satu karakter utama di series televisi terkenal, Friends.

“Apakah itu celana kulit Ross Geller yang dipakai oleh Justin Bieber?” bunyi cuitan seorang netizen.

“Itu Justin Bieber yang manggung atau Ross Gellar?,” tambah akun netizen bernama @brittNEY_***ANY

“Cuma saya atau Justin Bieber terlihat memang seperti meminjam celana kulit Ross Geller dari Friends?” komentar netizen lainnya.

“Justin Bieber dapat celana kulit itu di mall Wet Seal pada tahun 2000?,” tulis netizen lain.

Terlepas dari gaya outfitnya yang dipertanyakan oleh para netizen, di perhelatan Grammy Awards ke-64 tahun ini, Justin sendiri meraih 8 nominasi termasuk Record of the Year and Song of the Year untuk lagu “Peaches,” walau sayangnya suami Hailey Bieber ini harus pulang dengan tangan kosong.

(hel)