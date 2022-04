JAKARTA - Akhir kisah film 'Wedding Agreement' yang diputar pada 2019 lalu membuat penonton dapat bernapas dengan lega, karena Bian dan Tari akhirnya berkomitmen untuk melanjutkan hubungan pernikahan mereka. Namun, apakah pernikahan mereka benar-benar berakhir bahagia.

Penasaran? Saksikan kelanjutan kisah keduanya di 'Wedding Agreement The Series' yang sedang tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar dengan episode baru setiap Jumat.

Serial sebanyak 10 episode yang dipenuhi dengan plot twist (alur penuh kejutan) dan adegan memilukan ini akan membawa para penonton dalam gejolak kehidupan rumah tangga Bian dan Tari secara lebih mendalam.

Cerita berfokus pada kehidupan pernikahan Bian dan Tari yang diawali dengan sebatas perjanjian kontrak. Seiring berjalannya waktu menjalani rumah tangga bersama, keduanya semakin dekat hingga akhirnya memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih jauh.

Saat Bian dan Tari mulai percaya bahwa hubungan mereka dapat berjalan dengan baik, masa lalu kembali datang menghantui. Sarah, mantan kekasih Bian, masih berharap ia akan kembali seperti yang telah dijanjikan. Walau demikian, Tari tetap setia untuk menjaga hubungan pernikahan mereka dan menjadi istri yang sempurna.

Hal ini membuat Bian bimbang, haruskah ia kembali bersama cinta dari masa lalu atau melanjutkan kehidupan bersama keluarga barunya. Bagaimana kisah cinta ini akan bertahan?

Disutradarai oleh Archie Hekagery dan diproduksi bersama Starvision, 'Wedding Agreement The Series akan mengajak para penonton mengeksplorasi lebih jauh kisah cinta Tari dan Bian. Dibintangi Indah Permatasari sebagai Tari dan Refal Hady sebagai Bian, Susan Sameh sebagai Sarah, Wafda Saifan sebagai Aldi, Zsazsa Utari sebagai Ami, and Christopher Nelwan sebagai Agung, serial ini akan membawa konflik baru yang tak terduga, serta menjawab pertanyaan yang belum terjawab dari kisah sebelumnya.

Beberapa aktor senior seperti Cut Mini, Mathias Mucus, Unique Priscilla, dan Bucek juga turut melengkapi deretan pemain dalam serial ini.

Saksikan 'Wedding Agreement The Series' hanya di Disney+ Hotstar. Dalam beberapa bulan terakhir, Disney+ Hotstar telah merilis deretan serial lokal original favorit para penggemar seperti 'Susah Sinyal The Series' dan 'Virgin The Series' yang menambah jajaran konten dari Korea Selatan seperti 'Crazy Love', 'Grid', 'Rookie Cops', dan 'Snowdrop' yang menjadi salah satu serial paling banyak ditonton di Indonesia sejak perilisannya.

Pelanggan Disney+ Hotstar juga dapat menanti daftar konten baru yang terus bertambah selama 2022 termasuk Marvel Studios’ 'Moon Knight', serta serial lokal lainnya yang akan datang seperti 'Jurnal Risa', 'Keluarga Cemara The Series', 'Teluh Darah', hingga serial Korea seperti 'Big Mouth', dan banyak lagi.

Penonton dapat berlangganan Disney+ Hotstar secara langsung dari situs web (www.DisneyPlusHotstar.id), atau aplikasi Disney+ Hotstar (Android dan iOS) untuk mengakses 500 film dan 7,000 episode film serial, termasuk Disney+ Originals dari Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic dan masih banyak lagi, serta koleksi konten berbahasa lokal yang terus bertambah dan paling dinantikan dari Indonesia, Korea Selatan dan Jepang.

Anda dapat memilih paket berlangganan khusus dengan harga menarik melalui Telkomsel.

CM

(Wul)