OUTFIT casual ala Diana Dee Starlight bisa kamu jadikan inspirasi dalam bergaya sehari-hari. Casual style memang menjadi comfort zone banyak orang. Selain simpel, outfit ini jua bikin terlihat modis dan nyaman saat bergaya.

Diana Dee Starlight sendiri dikenal sebagai salah satu selebgram sekaligus artis seksi yang identik dengan goyang tampol-tampol. Perempuan asal Manado ini memang memiliki lekuk tubuh yang aduhai bak gitar Spanyol.

Tak heran imej seksi pun begitu melekat pada Diana Dee Starlight. Apalagi dia kerap memakai busana minim dan ketat dalam sehari-hari. Seperti apa? Intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @diannadeestarlight, Selasa (5/4/2022).

1. Tank top hitam dan hot pants jeans

(Outfit Casual ala Diana Dee Starlight, Foto: @diannadeestarlight/Instagram)

Diana Dee Starlight memadukan tank top hitam dan hot pants jeans yang super pendek. Kesan seksi pun langsung mencuat dari outfit kasualnya yang satu ini. Apalagi pengambilan angle foto dari samping menampilkan jelas bentuk body Diana yang semampai.

Rambutnya yang sedikit berantakan pun memberi kesan seksi tersendiri di potret ini. Meski tanpa pulasan makeup yang mencolok, pesona kecantikan Diana Dee tetap saja terpancar. Terlebih saat tersenyum manis seperti ini, Diana Dee Starlight sukses membuat netizen terpana. "Kalau orangnya sudah cantik, pakai apa aja, ya tetap cantik, sexi lagi," tulis wah****.

BACA JUGA :Â Gemasnya Gaya Diana Dee Starlight Pakai Kemben dan Rok Pendek Bergaya Sakit Pinggang

2. Turtleneck top merah dan hot pants putih

(Outfit Casual ala Diana Dee Starlight, Foto: @diannadeestarlight/Instagram)

Kesan seksi memang tak bisa lepas dari penampilan Diana Dee Starlight. Di sini, dia memadukan turtleneck top merah yang menerawang dengan hot pants putih yang terkesan simpel, tapi tetap modis. Baju tembus pandang yang ketat ini membuatnya terlihat sensual karena bra yang dikenakannya tampak samar di kamera. Aura keseksiannya pun semakin bertambah kala rambut panjangnya dibiarkan menjuntai ke samping dengan indah.

Dihiasi pulasan makeup natural look dan lipstik pink yang cerah, wajah Diana Dee tampak lebih segar nan memesona di sini. Sambil berpose bertolak pinggang, Diana Dee Starlight sukses bikin netizen gagal fokus. "Gak kuat sih aku liat yg beginian," tulis hii****.

BACA JUGA :Â Gaya Seksi Maksimal Diana Dee Starlight dengan Bra Putih dan Rok Mini

3. Blus putih dan celana cut bray

(Outfit Casual ala Diana Dee Starlight, Foto: @diannadeestarlight/Instagram)

Berbeda dari biasanya, kali ini Diana Dee Starlight tampil cantik dengan busana yang lebih tertutup. Meskipun bergaya kasual, dia tetap modis memadukan blus organza putih dengan celana model cutbray warna cokelat. Kakinya pun terlihat lebih jenjang dengan celana yang melebar dari lutut ke bawah ini.

Pesona kecantikannya semakin terpancar kala wajahnya dirias cantik dengan makeup natural look dan highlighter yang on point pada tulang hidung. Ditambah lagi dengan rambut indahnya yang tergerai. Diana Dee Starlight memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana.

4. Kaus putih dan rok mini





(Outfit Casual ala Diana Dee Starlight, Foto: @diannadeestarlight/Instagram)

Diana Dee Starlight tampil seksi dalam balutan kaus putih dan rok mini bermotif yang super pendek. Outfitnya memang tak terlalu terbuka di sini, tapi aura keseksiannya tetap saja terpancar. Apalagi rok mini itu membuat kulit mulus dan pahanya terpampang nyata di kamera. Dengan geraian rambutnya yang terkesan messy, Diana Dee Starlight tampak begitu memesona. So pretty!

5. Hoodie top dan pleated mini skirt





(Outfit Casual ala Diana Dee Starlight, Foto: @diannadeestarlight/Instagram)

Meskipun terlihat sangat sederhana, namun jika pandai dalam memilih motif, atasan putih dengan pleated skirt akan membuat kamu tampil cantik, manis dan effortlessly stunning seperti Diana Dee Starlight. Apalagi dengan tatanan rambut berponi yang membuat wajahnya terlihat lebih imut.

Agar lebih maksimal, Diana Dee juga merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik nude yang tak tampak pucat di wajahnya. Highlighter pada tulang hidung dan alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya. Sambil bergaya mengangkat satu ketiak, Diana Dee Starlight tampak begitu menggemaskan. So cute!