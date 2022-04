Aktris Seol In Ah semakin melejit di kalangan para pencinta drama Korea (Drakor), seiring dengan kesuksesan drama Business Proposal yang ia bintangi.

Berperan sebagai Jin Young Seo, wanita mandiri, cantik, kaya raya, dan sahabat yang setia dan serta baik hati, Seol In Ah menjadi sosok girl crush yang banyak diidolakan.

Terlepas dari kemampuan aktingnya yang menawan, sebagai aktris muda Seol In Ah hadir dengan kecantikannya yang memesona. Tanpa perlu berlama-lama, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadi Seol In Ah, Selasa (5/4/2022) yuk intip enam potret cantik Seol In Ah si bintang drama Business Proposal.

1. Fashionable





Berbeda dari karakter Young Seo yang feminin dan sangat formal, sehari-hari Seol In Ah lebih santai dan edgy dengan gaya berbusana simpel tapi tetap fashionable. Jalan-jalan malam kali ini, gadis kelahiran 1996 ini tampil kece dalam balutan mix and match T-shirt dan kemeja oversized serta kacamata transparan bersama topi baseball sebagai aksesori.

2. Senyum manis





Salah satu faktor yang membuat Seol In-Ah terlihat cantik ialah karena ia memiliki senyum yang manis. Potret Seol In Ah tersenyum lebar satu ini sukses bikin netizen mengagumi kecantikannya. “Cantik banget”,” puji Terryvi*** , “Seorina so pretty,” komentar akun Novia_nulan****

3. Punya rahang tegas





Nah kalau yang ini adalah foto close up profil Seol In Ah sebagai aktris. Dipotret dari sisi samping, memperlihatkan rahang tegas cewek kelahiran Seoul tersebut. Meski fotonya berwarna hitam putih, tapi kecantikan cewek yang juga membintangi drama hits Mr. Queen ini tetap terlihat jelas bukan? “Cakep banget sih lo,” seru **izkyamellll , “Cakep bet,” tambah akun ***yzhr

4. Slim-fit

Mirror selfie dalam balutan gaun hitam tali spageti, Seol In Ah memperlihatkan tubuhnya yang langsing, slim-fit idealnya ditambah leher jenjang dan bahu mulus. 5. Rambut panjang

Sebelum tampil edgy dengan potongan rambut bob blunt sekarang, Seol In Ah juga pernah bergaya lebih feminin dengan gaya rambut panjang hitam melewati bahu berpotongan oval layer. Seol In-Ah terlihat lebih cantik saat berambut panjang atau rambut pendek ya? 6. Eye smile

Wajah cantik dara yang menempuh pendidikan di Seoul Institute of the Arts ini juga semakin menawan karena dianugerahi ‘eye smiles’. Saat tersenyum, sepasang mata bulan sabit Seol In-Ah juga seolah terlihat seperti ikut tersenyum.