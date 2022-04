OOTD hijab ala Putri Anne Saloka bisa kamu jadikan inspirasi kala jika ingin tampil modis dalam sehari-hari. Putri Anne memang menjadi salah satu selebritas yang namanya populer.

Apalagi karier sang suami, Arya Saloka tengah naik daun di dunia hiburan berkat perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Sikap hingga gaya hijab Putri Anne sehari-hari pun tak lepas dari sorotan netizen.

Memiliki garis keturunan Prancis-Jawa membuat Putri Anne mempunyai paras wajah yang cantik dan khas. Selain parasnya, outfit Putri Anne pun tak pernah gagal mencuri perhatian. Seperti apa? Intip lima potretnya berikut ini, seperti dirangkum pada Kamis (5/4/2022).

1. Cantik dengan gamis hijau

(OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Foto: @putriannesalokaa/Instagram)

Putri Anne Saloka tampak begitu cantik dalam balutan gamis hijau. Aksen kerut dengan renda yang menghias kedua sisi lengan gamis memberi kesan manis yang simpel pada penampilannya. Putri memadukan outfitnya dengan hijab pashmina berwarna krem polos bergaya simpel dengan dua sisi hijab dibiarkan ke belakang.

Tak lupa dia juga memakai inner di kepala agar rambutnya tetap rapi meski banyak gerak. Sambil berpose candid menenteng keranjang bunga mawar, Putri Anne tampak begitu menawan. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini, pesonanya pun semakin terpancar. "Bidadari surganya baba arya,berhijab, cantik & sederhana," tulis pip****

BACA JUGA :Â Kisah Mualaf Putri Anne, Mantap Kenakan Hijab hingga Terus Belajar Ajaran Islam

2. Kece bergaya kasual

(OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Foto: @putriannesalokaa/Instagram)

Putri Anne Saloka tampil kece dalam balutan outfit kasual. Dia memadukan kemeja kuning pastel dengan celana putih yang sengaja digulung rapi untuk memberi statement yang modis pada outfitnya. Soal hijab, Putri Anne memilih hijab instan warna putih yang dimasukkan ke dalam baju untuk menutupi bagian dada. Sehingga, penampilannya pun tetap tertutup meski kancing kemeja itu dibiarkan terbuka.

Outfit berwarna cerah ini membuat pesona kecantikan Putri terlihat begitu berseri di potret ini. Apalagi dengan senyuman manisnya yang lebar. Tak heran jika Arya Saloka bisa kepincut dengan wanita asal Semarang ini.

BACA JUGA :Â 4 Inspirasi OOTD Hijab Putri Anne Istri Arya Saloka, Minimalis dan Manis

3. Modis bergaya formal

(OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Foto: @putriannesalokaa/Instagram)

Kali ini Putri Anne Saloka tampil modis mengenakan outfit formal. Dia memadukan kemeja putih dengan setelan blazer cokelat, kemudian dipadukan dengan hijab hitam agar lebih elegan. Gaya hijabnya pun simpel, dibiarkan longgar untuk memberi kesan flowy yang manis pada wajahnya. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik kecoklatan, Putri Anne Saloka tampak begitu memesona. Sambil berpose cantik dengan kamera digitalnya, Putri Anne tampak menggemaskan. Cute!

4. Eye catching pakai jumpsuit

(OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Foto: @putriannesalokaa/Instagram)

Putri Anne Saloka tampil begitu eye catching dalam balutan jumpsuit bermotif bernuansa oranye. Dia memadukan outfitnya dengan hijab instan oranye yang terkesan simpel, rapi, dan juga modis. Apalagi dipadukan dengan sneakers putih Nike. Dengan pulasan makeup soft glam look dan lipstik matte merah, Putri Anne Saloka terlihat begitu menawan. "Gemesin," tulis ami****.

5. Cantik natural bergaya sporty

(OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Foto: @putriannesalokaa/Instagram)

Kali ini Putri Anne Saloka berpose bersama suami tercinta, Arya Saloka. Nah, kalau ingin tampil eye catching saat berolahraga, kamu bisa ikuti gaya Putri Anne yang satu ini. Dia bergaya santai memadukan kaus putih dengan legging hitam Nike 'Just Do It' agar lebih leluasa saat berolahraga. Agar tetap stunning, kamu bisa padukan dengan jaket bermotif warna-warni yang cerah, seperti Putri Anne ini. Soal hijab, Putri Anne memilih hijab instan hitam untuk memberi kesan elegan yang nyaman saat dipakai. Meski terlihat simpel, tapi gaya Putri Anne Saloka ini tetap kece kan?