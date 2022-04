PELARI gawang Michelle Jenneke memang memiliki segudang prestasi. Dia berhasil memenangkan medali perak untuk lari gawang 100 m di Olimpiade Pemuda Musim Panas 2010 dan Kejuaraan Atletik Australia 2016, serta lolos ke Olimpiade Rio.

Michelle Jenneke sempat viral setelah tarian pemanasan pra-balapannya tersebar luas di internet. Pada Januari 2013, Jenneke menduduki peringkat kesepuluh di AskMen.com 's 99 Most Desirable Women 2013 dan menjadi bintang di Festival Top Gear Sydney pada 2014.

Selain bakatnya, paras cantik dan tubuh semampai Michelle Jenneke juga ikut mencuri perhatian. Salah satunya karena ciri khas goyangan yang aduhai sesaat sebelum beraksi. Lantas, seperti apa penampilan Michelle? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @mjenneke93.

Pinky girl

Atlet Michelle Jenneke tampil stunning dalam balutan outfit serba pink, memadukan sport bra Puma dengan jaket yang sengaja terbuka. Kemudian, dia memilih legging pink bermotif agar terlihat lebih eye catching nan modis. Sport bra yang ketat ini membuatnya tampak begitu seksi.

Apalagi kulit mulus dan perut rampingnya terpampang nyata di kamera, tak terkecuali belahan dadanya. Aura keseksiannya semakin terpancar kala rambutnya dibiarkan tergerai ke samping memamerkan tulang selangka dan leher indahnya. Dengan senyum manisnya yang lebar, Michelle Jenneke sukses memikat hati para pria. "That smile is everything," tulis jaz****.

Feminine style

Atlet Michelle Jenneke tampil feminin dalam balutan halterneck mini dress bermotif floral. Outfitnya terkesan seksi karena adanya potongan cut out yang terbuka di bagian depan. Alhasil, area dada Jenneke pun langsung terekspos di kamera.

Memaksimalkan gayanya, Jenneke merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik matte yang tak begitu mencolok. Sementara rambutnya dibiarkan tersibak angin membuat pesonanya semakin bertambah. Sambil berpose dengan latar pemandangan laut yang indah, Michelle Jenneke tampak begitu menawan.

Elegant style Atlet Michelle Jenneke kali ini tampil elegan dalam balutan sleeveless mini dress hitam. Masih dengan model rambut yang sama, dia membiarkan rambut panjangnya menjuntai ke samping untuk memberi kesan girly yang anggun pada penampilannya. Wajahnya pun tak dipulas dengan makeup yang berlebihan, tapi pesona kecantikan Michelle Jenneke tetap saja terpancar. Sambil berpose dengan menu makanannya yang unik, Michelle Jenneke tampak begitu memesona. "Pretty smile and gorgeous," kata mrr****. Stylish outfit Atlet Michelle Jenneke kali ini tampil modis memadukan mini dress putih dengan long blazer hitam yang elegan. Dia juga memakai pentyhose hitam dan boots hitam untuk memberi kesan seksi yang effortless pada penampilannya. Tidak ketinggalan, Jenneke melilitkan syal rajut warna putih pada leher sebagai aksesori sekaligus penghangat tubuhnya sepanjang hari. Pesona Jenneke pun semakin terpancar kala rambutnya dibiarkan tergerai lurus tanpa styling apapun. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Michelle Jenneke tampak cantik natural. Perfect! Simple style Michelle Jenneke tampil simpel memadukan striped shirt putih dengan straight pants krem beraksen pita. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jenneke menguncir tinggi rambutnya yang tampak praktis dan memberi kesan rapi yang manis pada penampilannya. Pesonanya pun semakin bertambah kala Jenneke tersenyum lebar sambil mengangkat kedua tanganya. So pretty! Sexy bikini Michelle Jenneke tampil seksi dalam balutan bikini ungu beraksen ruffle. Yap, kulit mulusnya pun langsung terekspos di kamera, tak terkecuali tubuh langsingnya. Apalagi pengambilan angle foto dari samping ini menyoroti bokong kencang Jenneke saat berpose sensual di atas kursi. Aura keseksiannya pun semakin membara kala Jenneke melirik manja sambil tersenyum tipis ke kamera. Dengan pulasan makeup simple look dan riasan mata yang terkesan bold, Michelle Jenneke sukses mencuri perhatian publik. Gayanya pun tampak bak supermodel papan atas. "An Angel from Heaven! Gorgeous!" tulis edi****.