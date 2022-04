RESTORAN All You Can Eat di Jakarta dalam artikel ini bisa menjadi rekomendasi destinasi kuliner. Menyajikan banyak menu makanan dan minuman, baik dari dalam negeri atau pun menu internasional yang bisa diambil sepuasnya, memang jadi daya tarik utama restoran berkonsep All You Can Eat.

Nah, buat Anda yang sudah berencana ada acara buka puasa bersama (bukber), baik dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, atau pasangan, Restoran All You Can Eat pas banget jadi pilihan. Berikut 12 restoran All You Can Eat di Jakarta yang bisa jadi pilihan untuk berbuka puasa, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (6/4/2022).

(Restoran All You Can Eat di Jakarta, Foto: @bamboodimsum_/Instagram)

1. Bamboo Dimsum: Buat yang tak mau merogoh uang lebih dari Rp100 ribu, tapi ingin makan kenyang. Restoran yang menyediakan aneka menu dimsum dengan banyak varian rasa satu ini jadi pilihan pas.

2. Enmaru: Restoran sushi yang sudah cukup terkenal di kalangan pencinta sushi satu ini punya paket all you can eat. Restoran yang nyaman dan lokasi strategis karena terletak di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menu andalan di sini mulai dari grilled salmon teriyaki, ikasumi roll, dan masih banyak lagi.

3. Sushi Joobu: All you can eat sushi tak melulu harus mahal, jika kantung Anda pas-pasan, restoran yang berlokasi di Pesanggarahan, Puri, Jakarta Barat ini bisa jadi pilihan. Makan sushi enak, murah dan sepuasnya.

4. Kintan Buffet: Restoran BBQ Jepang yang banyak ditemui di mall-mall mewah ini memang jadi salah satu restoran AYCE favorit banyak orang. Tinggal pilih paket AYCE sesuai kantung, Anda bisa menikmati daging panggang dan aneka side dish sepuasnya.

(Restoran All You Can Eat di Jakarta, Foto: @shabu_shaburi/Instagram)

5. Shaburi: Masih satu grup dengan Kintan, restoran satu ini adalah pilihan bagi orang yang lebih menyukai hidangan daging berkuah alias shabu-shabu dan hotpot.

6. The Café: Di restoran yang ada di Hotel Mulia, Senayan satu ini para pengunjung bisa menikmati aneka menu buffet internasional, yang paling terkenal seperti cheese naan, shashimi hingga makanan penutup yakni aneka cakes.

7. Signatures Restaurant: Buat yang mau bukber premium, bisa jajal menu AYCE mulai dari makanan Indonesia dan Western yang ada di restoran yang ada di Hotel Indonesia Kempinski satu ini. 8. The Royal Kitchen: Bosan dengan menu bukber itu-itu saja? Bisa jajal restoran AYCE makanan India yang terletak di Bellagio Boutique Mall, Kuningan, Jakarta satu ini. Anda bisa menyantap hidangan populernya, lassi, cheese naan, butter chicken, samosa, dan biryani. 9. Le Gran Café: Konon terkenal dengan menu makanan AYCE nya yang lezat, dari menu khas Indonesia sampai menu internasional ada di sini. Le Gran Café ini sendiri berlokasi di Hotel Gran Mahakam, Kramat Pela, Jakarta Selatan. (Restoran All You Can Eat di Jakarta, Foto: @thewestinkolkata/Instagram) 10. Seasonal Tastes: Berlokasi di hotel The Westin Jakarta, jika Anda ingin berbuka puasa dengan konsep AYCE menyantap aneka makanan Indonesia, India dan Western, restoran satu ini bisa dijajal. 11. Catappa: Agak melipir sedikit dari area Selatan dan Pusat, bagi Anda yang ingin bukber makan sepuasnya makanan Italia, Western, dan asli lokal Indonesia. Bisa menjajal restoran Catappa yang berlokasi di Hotel Grand Mercure, Kemayoran. Bukber di hotel dengan harga cukup terjangkau. 12. Satoo: Restoran terkenal yang ada di Shangri-La Hotel ini menyediakan menu all you can eat masakan Indonesia dan Western. Di sini, Anda bisa cicip menu andalan mereka seperti bebek peking, naan, sashimi, hingga dessert seperti macaroons.