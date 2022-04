BUNGA Citra Lestari alias BCL belakangan ini sedang suka memadukan pakaian olahraga dengan item fashion lain. Meski terkesan out of the box, tapi final look-nya tetap kece, lho.

Berkat tangan sang fashion stylist, Bimo Permadi, BCL benar-benar terlihat berbeda dan selalu mencuri perhatian. Terlebih tampilannya belum lama ini.

Ya, di salah satu acara BCL manggung mengenakan 'literally' pakaian olahraga. Ya, walau ditutupi oleh cape hitam untuk memberi kesan lebih chic dan edgy.

Tapi, kalau dilihat basic outfitnya, mulai dari baju hingga celana, BCL mengenakan baju olahraga. Namun, bukan BCL namanya kalau tidak mengenakan sesuatu yang mahal nan branded.

Di tampilan manggungnya tersebut, BCL terpantau mengenakan tank top Louis Vuitton tipe Embossed Monogram Sporty yang harganya USD2.440 atau nyaris Rp40 juta.

Lalu, untuk celana dia mengenakan Embossed Monogram sporty short pants Louis Vuitton juga yang harganya USD2.080 atau nyaris Rp30 juta.

Dijelaskan akun Instagram @bclfashionstyle, untuk cape yang dikenakan BCL, penyanyi berusia 39 tahun tersebut mengenakan Sleeveless Parka Ccape Louis Vuitton yang harganya USD4.450 atau sekitar Rp63,7 juta.

Jadi, kalau ditotal secara keseluruhan tampilan BCL manggung dengan baju olahraga mahal tersebut mencapai 133,7 juta. Gila banget, ya! Tapi, ya, bukan hal aneh pastinya untuk penyanyi sekelas BCL menggunakan pakaian dengan harga selangit tersebut, bukan begitu?

