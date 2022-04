PAULA Verhoeven akhirnya kembali menjadi supermodel baru-baru ini, setelah kurang lebih selama tiga tahun vakum karena hamil dan melahirkan.

Tidak tanggung-tanggung, comebacknya kali ini Paula langsung muncul catwalk di runway perhelatan Arab Fashion Week yang menampilkan desainer Hian Tjen sebagai satu-satunya desainer asal Indonesia.

Perhelatan pekan mode bergengsi di Timur Tengah tersebut menjadi momen pertama kali Paula kembali menjadi model runway. Di balik rasa senangnya bisa kembali menjadi model, istri Baim Wong ini mengaku dirinya deg-deg’an melihat lagi sepatu hak tinggi yang harus ia kenakan sebagai model.

“Senang banget pastinya, off tiga tahun rasanya kangen banget sudah lama banget enggak fesyen show. Pas lihat sepatunya itu tinggi banget, kaget juga,” ujar Paula dalam acara konferensi pers HIAN TJEN x MAKE OVER at Arab Fashion Week, Kamis (7/4/2022).

Terkejut melihat sepatu hak tinggi yang harus ia pakai berjalan di runway, ibu dua orang anak ini menyebut dirinya langsung kembali rajin berlatih jalan di catwalk, olahraga, sampai sempat melakukan diet.

BACA JUGA:Paula Verhoeven Makin Cantik Kenakan Hijab Syari, Netizen: Masya Allah Tabarakallah

“Deg-degannya luar biasa, jadi aku latihan lagi pakai heels dan bajunya kan panjang jadi aku olahraga dan diet dulu. Enggak pede juga, karena kayak percaya enggak percaya, badan belum balik lagi tapi sudah fesyen show lagi. Untungnya sempat terkejar, jadi enggak gembul-gembul banget!” selorohnya.

(DRM)