SETELAH seharian berpuasa, beberapa orang mengalami dehidrasi. Penyebabnya banyak, termasuk aktivitas yang berlebihan selama puasa dan saat sahur tidak mencukupi kebutuhan air dengan optimal.

Saat buka puasa, kita diharapkan mengembalikan hidrasi tubuh. Makanya, disarankan untuk buka puasa dengan air putih. Ini diharapkan agar tubuh kembali terhidrasi, baru kemudian makan.

Untuk menghidrasi tubuh usai seharian berpuasa, Anda tak hanya bisa mengandalkan asupan air putih. Dijelaskan Shreela Sharma, profesor dan ahli diet dari UTHealth School of Public Health di Houston, makanan juga bisa mengembalikan hidrasi tubuh.

Jadi, Anda bisa memadukan minum air putih dengan makanan tertentu yang mempunyai manfaat hidrasi yang baik. Dengan mengonsumsi makanan untuk hidrasi, kata Sharma, bukan hanya hidrasi yang dicapai tapi juga pemenuhan gizi tubuh.

"Makanan tidak hanya menghidrasi, tapi juga bergizi dan menyediakan berbagai nutrisi termasuk vitamin dan serat," kata Sharma. Tentunya, hal itu pun baik untuk tubuh yang kehilangan banyak nutrisi karena berpuasa.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 10 makanan untuk cegah dehidrasi karena seharian berpuasa. Makanan ini pun cocok dijadikan menu berbuka puasa. Dilansir dari Everyday Health dan Cleveland Clinic, Kamis (7/4/2022), berikut ulasan selengkapnya:

1. Timun

Menurut praktisi kesehatan yang berbasis di New York City, dr Julie Devinsky, timun terdiri dari 95 persen air, karena itu makanan ini jadi salah satu yang paling baik untuk menghidrasi tubuh.

Konsumsi timun bisa dengan berbagai cara, bisa langsung dimakan mentah atau jadi tambahan salad yang nikmat dimakan saat berbuka puasa.

2. Seledri

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), seledri itu rendah kalori (hanya 15 kalori per empat batang). Tak hanya itu, seledri diketahui kaya akan vitamin dan mineral, pun mengandung air yang baik untuk hidrasi tubuh.

Agar memakan seledri terasa lebih nyaman dan enak di lidah, Anda bisa menambahkan selai kacang ke atasnya. "Anda juga bisa tambahkan batang seledri ke salad tuna," saran dr Devinsky.

3. Semangka





Semangka tinggi air dan rendah kalori. Menurut USDA, dalam 1 cup semangka, kalori yang terkandung hanya 46 kalori. Itu kenapa, makanan ini baik untuk menghidrasi tubuh setelah seharian berpuasa.

4. Melon

Dokter Sharma mengatakan, jika Anda bosan dengan semangka, pilihan buah lain yang bisa dijajal untuk menghidrasi tubuh adalah melon. Ya, buah ini bukan hanya memiliki kandungan air dan potasium yang tinggi.

Potasium sendiri adalah elektrolit alami yang baik. Anda bisa makan langsung melon segar di saat buka puasa atau bisa menambahkan buah ini ke salad buah kesayangan Anda.

5. Stroberi

Stroberi sudah dikenal luas buah yang kaya akan vitamin C. Menurut USDA, per 1 cup stroberi terkandung 100 mg vitamin C.

Bukan hanya kaya akan vitamin C, stroberi juga mengandung 91 persen air. Ini membuatnya dapat jadi pilihan buah yang baik untuk menghidrasi tubuh.

6. Lettuce Lettuce termasuk sayuran yang kaya akan air karena 95 persen isinya air. Untuk menikmati sayuran ini, Anda bisa membuatnya jadi salad atau disayur sebagai hidangan buka puasa atau sahur. 7. Tomat

Menurut Berkeley Wellness, tomat mengandung air sekitar 94 persen. Sama seperti melon, tomat juga ternyata kaya akan potasium. Buah yang satu ini bisa Anda olah menjadi jus tomat yang segar untuk menu buka puasa. 8. Paprika Dijelaskan dalam Berkeley Wellness, paprika mengandung air sebanyak 94 persen. Sayuran ini pun masuk dalam daftar makanan yang baik untuk menghidrasi tubuh. Untuk bisa menikmati paprika dengan nikmat, Anda bisa membuat irisan besar paprika yang kemudian ditambahkan ke salad Anda. 9. Kembang kol Kembang kol mengandung 92 persen air. Sayuran ini pun diketahui kaya akan vitamin C dan vitamin K. Anda bisa menjadikan kembang kol sebagai menu sahur atau buka puasa, karena sayuran ini pun baik untuk menurunkan kolesterol, lho. 10. Zucchini Memang tidak begitu familiar di telinga, tapi buah yang biasa disebut 'labu musim panas' ini mengandung air hampir 95 persen. Bukan hanya air, zucchini pun kaya akan antioksidan yang tentunya baik untuk kesehatan tubuh. So, itu dia 10 makanan untuk cegah dehidrasi. Anda bisa menjadikan makanan-makanan tersebut sebagai menu sahur atau buka puasa. Paling suka sama makanan yang mana?