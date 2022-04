Lipstik selalu menjadi pelengkap riasan, warna yang sesuai dengan warna bibir kembali menjadi tren belakangan ini. Memiliki peran yang penting, lipstik berguna untuk dapat mempertegas riasan yang sedang digunakan.

Namun, tidak semua lipstik yang berada di pasaran memiliki kandungan yang lengkap dengan face mask approved, alias warna yang tidak transfer ke masker. Dengan berbagai masalah pada bagian bibir, produk yang tidak hanya bisa mempercantik tampilan bibir tetapi juga memiliki formulanya yang tidak membuat bibir kering itu harus.

Lip Flush yaitu lipstik dari Soulyu ini, hadir dengan sentuhan warna yang sempurna, powdery, lembut, cantik mempesona. Mengandung bahan-bahan alami seperti Vitamin E, Jojoba Oil dan ekstrak Ginseng, bermanfaat untuk melembabkan bibir yang akan membuat bibir semakin sehat.

Hadir dalam berbagai warna shades, Lip Flush dapat dipilih sesuai dengan kegiatan, kebutuhan juga dengan warna kulit.

1. Pink Collection

Pilih shade Smooth Move dan Prom Date dari Soulyu jika mencari lipstik dengan warna dasar pink. Cocok untuk yang memiliki warna kulit terang. Warna yang aman dan natural, akan cocok digunakan kapan saja! Tidak perlu khawatir terlihat menor atau terkesan tua, karena warna ini akan membuat wajah menjadi lebih fresh.

2. Peach Collection

Shade Kiss Me dan Pillow Talk akan sangat cocok untuk yang menyukai makeup no makeup look. Karena warna peach akan terlihat sangat natural, namun warna nya tidak akan membuat wajah terlihat pucat. Soulyu menghadirkan lipstik warna peach yang dapat masuk kedalam beragam skin tone. Dapatkan kesan segar dan cerah, namun tetap natural disaat yang bersamaan dengan peach collection dari Soulyu.

3. Nude Collection

Money Honey juga Sweet Heart akan menjadi pilihan terbaik untuk penggemar warna nude atau kecoklatan ini. Warna yang akan menyerupai kulit ini akan memberi kesan natural namun tidak pucat, bahkan warna yang pas akan memberikan kesan yang lebih cerah pada wajah. Warna nude dari Soulyu ini dapat digunakan sehari‑hari juga untuk acara formal tertentu, antifail.

Sebagai makeup sehari-hari, lipstik yang matte seperti Lip Flush ini akan lebih menarik karena memiliki pigmentasi dan coverage yang sudah teruji dapat menutupi warna asli bibir baik yang lebih pucat atau lebih gelap. Selain itu, Lip Flush sudah face mask approved yang berarti tidak akan transfer warna nya ke masker. Tidak perlu khawatir karena Lip Flush sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI

(DRM)