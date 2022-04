WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi dibukanya acara Art Jakarta Gardens 2022. Ruang para seniman menampilkan karyanya itu bisa dinikmati masyarakat mulai hari ini, 7 April, hingga dua minggu kedepan.

Di eksibisi karya seni rupa itu, Anda akan dimanjakan oleh beberapa karya yang mencuri perhatian. Misalnya saja karya seniman yang tergabung di Museum of Toys yang menampilkan patung karanter kartun tanpa mata.

Lalu, ada juga karya seni patung Budha buatan Dwi Sasono yang diberi nama 'Suwung' yang artinya kosong dalam bahasa Jawa. Ada 3 patung Budha yang dibuat Dwi Sasono, ketiga mengombinasikan batu dengan logam.

Dari banyaknya karya seni rupa yang dipamerkan, rupanya Angela Tanoesoedibjo kepincut dengan patung seorang pria mengenakan kaos polo biru dengan topi baret merah. Patung pria itu dibuat menghadap orang yang duduk di sampingnya. Terdapat buku di tangan kanan.

"Karya seni yang ada di depan Hutan Kota by Plataran. Menurut saya karya seni itu menarik sekali," komennya saat awak media menanyakan mana karya seni yang paling menarik, Kamis (7/4/2022).

Karena karya seni itu dianggap menarik, Angela yang merupakan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu termuda itu menyarankan agar masyarakat memanfaatkan karya seni tersebut sebagai konten foto yang bisa dibagikan ke Instagram atau media sosial lainnya.

"Cobain foto sama patungnya deh," ajak Angela. Ajakan tersebut terucap seusai Angela yang merupakan Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif berfoto dengan karya seni. Di kesempatan itu, dia mengajak serta Plt. Deputi Bidang Pemasaran Kemenprekraf Ni Wayan Giri Adnyani.

Perlu Anda tahu, karya seni rupa yang disukai Angela Tanoesoedibjo diberi nama 'Sitting on the Bench... Writing' karya Dolorosa Sinaga. Karya seni terbuat dari Fiberglass and Wood.

Acara Art Jakarta Gardens 2022 berlangsung sejak 7-14 April 2022. Di hari kerja, event ini buka pada pukul 1.00 WIB sampai 21.00 WIB, sedangkan di akhir pekan jam buka dimajukan di pukul 11.00 WIB sampai 21.00 WIB.

(mrt)